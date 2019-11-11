с чего всё началось

Бывшая жена прокурора Москвы Дениса Попова Ирина владеет гостиницей и тремя домами в Черногории, а также квартирой в испанской Марбелье, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном в ютуб-канале Алексея Навального.

Навальный нашел у прокурора Москвы недвижимость в Испании и Черногории

Недвижимость В Новой Москве исчезнут новостройки На локальном первичном рынке к ноябрю 2019 года насчитывалось, по статистике компании, 26 новостроек — абсолютный минимум за всю семилетнюю историю рынка после вхождения территории в состав столицы.

Армия и оружие Индия окончательно отказалась от Су-57, показав «достойную замену» Индийские средства массовой информации опубликовали материал, в котором сообщается о том, что ВВС Индии окончательно отказываются от российских истребителей Су-57, которые не только не удовлетворяют Дели своими характеристиками и возможностями, но и имеют достаточно высокую стоимость.

Происшествия Суд арестовал подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ Октябрьской районный суд Петербурга принял решение арестовать на два месяца преподавателя истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, оглашение решения транслировало издание «Фонтанка».

Происшествия На Камчатке вулкан выбросил столб пепла на высоту в девять километров Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около шести километров над уровнем моря.

Политика Лавров прокомментировал попытки США ограбить Сирию Россия будет настаивать, чтобы сирийская правительственная армия как можно скорее взяла контроль над нефтеносными районами на севере страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 11 ноября.

Авто Представили новую Skoda Octavia Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова показала фото в нижнем белье Российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова на своей странице в Instagram рассказала, чем любит себя баловать, выложив фото в нижнем белье за чашкой кофе.

Гаджеты Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.

Авто Названа стоимость Lada Vesta с вариатором Продажи Lada Vesta с вариатором начнутся до конца ноября 2019 года.

Политика Путин указал на кражи при строительстве космодрома «Восточный» В 2019 году было объявлено о завершении возведения первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет "Союз" легкого и среднего классов.

Спорт «Спартак» отказался от турнира в США из-за проблем с визами Футбольный клуб «Спартак» откажется от участия в американском товарищеском турнире Florida Cup в январе из-за проблем с визами для игроков.

Политика Мексика предоставила Моралесу политическое убежище Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище, и призвал международное сообщество гарантировать его безопасность.

Энергетика «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

Политика Politico: Трамп отложит введение пошлин на автомобили из ЕС на полгода Президент США Дональд Трамп намерен отложить введение таможенных пошлин на автомобили из Евросоюза на полгода.

Здоровье Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Армия и оружие Террористы атаковали самолеты ВКС России над Идлибом По словам экспертов Avia.pro, если сведения источников соответствует действительности, то активная операция по штурму террористов в Латакии и Идлибе может серьезно усложниться.

Политика FT узнала о покупках семьей Башара Асада недвижимости в Москва-Сити По данным FT, еще две квартиры на 58-м и 53-м этажах небоскреба в Москва-Сити были куплены женой Рами Маклуфа и ее сестрой Ниадой.

Происшествия Молодой сахалинец погиб в Анивском районе Молодой человек не справился с управлением, трактор опрокинулся.

Политика Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.

Общество Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.