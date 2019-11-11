с чего всё началось

Политик Алексей Навальный опубликовал расследование по поводу возможного имущества прокурора Москвы Дениса Попова. У его бывшей жены он обнаружил в собственности гостиницу в Черногории, а у его 79-летней матери — дачу в Подмосковье.

Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке

Политика Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2» Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».

Происшествия СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Происшествия Суд сегодня выберет меру пресечения историку Олегу Соколову Олега Соколова уже отпустили из больницы, в воскресенье вечером его доставили в следственный комитет.

Армия и оружие «Калашников» разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны Концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш", сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.

Политика Сторонники министра США получили контракт на добычу нефти и газа на Украине Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри заключили сделку по поиску нефти и газа от украинского правительства вскоре после того, как Перри предложил одного из них в качестве советника президенту страны Владимиру Зеленскому.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Авто Названа предварительная стоимость нового кроссовера Genesis GV70 Что касается стоимости, то в начальной комплектации модель оценят в 40 тысяч долларов, а это около 2,55 млн рублей.

Технологии WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу» «Нафтогаз Украины» призвал «Газпром» пустить украинских проверяющих на газоизмерительную станцию «Суджа», находящуюся на границе между Сумской и Курской областями.

Общество Женщине запретили кормить сына грудью в Третьяковке Пользователь Instagram Полина Хлынова пожаловалась, что ей запретили кормить сына грудью в Третьяковской галерее, а комнаты матери и ребенка она там не нашла.

Происшествия СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.

Армия и оружие Общественный совет при МО РФ доложит об условиях службы в Сирии Общественный совет при Министерстве обороны России представит главе ведомства доклад об условиях службы российских военнослужащих в Сирии в декабре 2019 года.

Политика Сивохо презентовал первый шаг Киева для реинтеграции Донбасса Сивохо подчеркнул, что в борьбе за возвращение территорий и "туго закручивая гайки" Киев может потерять украинских граждан.

Авто Opel сертифицировал две модели для России Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.

Игры Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.

Политика Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа.

Энергетика «Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7% Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Экономика Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.