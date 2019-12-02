Общество
RuNews24.ruНавальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
В ФБК сравнили передвижения журналистки по ее фотографиям из Instagram с посадками самолета Bombardier Global 6000. Навальный сообщает, что лайнер приземлялся в Грозном, Владивостоке и Анапе, куда, предположительно, Наиля Аскер-Заде вылетала по работе.
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с чего всё началось
Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал получасовой ролик, посвященный роскоши, которую политик Алексей Навальный и его команда приписывают телеведущей телеканала "Россия 1" Наили Аскир-заде.ЗакC.Ру13:08
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Общество
Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов
Сигареты и табак курят 21% респондентов, сигары популярны у 4% опрошенных, 2% респондентов используют только электронные сигареты, вейпы, устройства для нагревания табака и так далее.
Политика
Путин подписал закон о физлицах-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон о физических лицах—иностранных агентах.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Культура
Умерла актриса из «Коломбо» Шелли Моррисон
Ушла из жизни американская актриса Рэйчел Митрани, известная под псевдонимом Шелли Моррисон. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC.
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Происшествия
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Операция по поиску 12-летнего школьника из села Песчанка Самойловского района Саратовской области, который вечером 21 ноября не вернулся домой после прогулки с друзьями, в понедельник прекращена, сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".
Футбол
Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Общество
Мантуров прокомментировал сообщения о подорожании гаджетов
Закон об обязательной установке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты при грамотной организации процесса не приведет к подорожанию устройств, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Политика
Убийца ребенка киевского бизнесмена ранее был награжден Порошенко орденом «За мужество»
Киллер Лаврега, который стрелял в машину депутата Киевского горсовета Соболева и убил его трехлетнего сына, ранее был награжден орденом "За мужество" третьей степени.
Футбол
Почеттино хочет вернуться к работе в Европе
Хочу найти способ перестроиться и вернуть себе мотивацию. Я намерен вернуться к работе в Европе.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Шоу-бизнес
Ходченкова в черном, Мороз в белом и другие звезды на церемонии вручения кинопремии «Золотой единорог»
В Лондоне состоялась грандиозная церемония вручения международной премии «Золотой Единорог» (Golden Unicorn Awards ) – 2019.
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию бестселлера Redmi Note 8 Pro
Вслед за «космическим» сиреневым Redmi Note 8, компания Xiaomi начала продажи новой версии старшей модели — Redmi Note 8 Pro.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Политика
Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.
Экономика
Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
Армия и оружие
Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков
Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
Кино
Миллиардер Леонард Блаватник станет инвестором российских фильмов
Американский бизнесмен, выходец из СССР Леонард Блаватник будет инвестировать в производство российского кино, пишут «Ведомости».
Шоу-бизнес
Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной
Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.
Политика
Генпрокурор Абхазии отправлен в отставку
Депутаты парламента Абхазии рассмотрели представление президента Рауля Хаджимбы об отставке Зураба Ачбы с поста генпрокурора и заместителя Ачбы Эшсоу Какалии.
Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Экономика
«Укржелдорога» с марта 2020 года будет повышать цены на билеты ежемесячно
"Укржелдорога" планирует ежемесячно с марта по декабрь 2020 года повышать цены на билеты, а на средства от индексации тарифов закупить 26 новых вагонов.
Гаджеты
Подтвержден экран Samsung Galaxy S11
На Samsung Galaxy S11 установят новейший дисплей Infiniti-O с загнутыми краями, а фронтальная камера будет расположена в верхней части устройства посредине.
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Хоккей
Эмиль Гарипов стал игроком «Авангарда»
Ранее 28-летний вратарь выступал за «Ак Барс». В «Авангарде» Гарипов будет выступать под 43 номером.
Общество
Путин разрешил трудинспекции взыскивать долги по зарплате без суда
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс, касающихся взыскания с работодателей долгов по зарплате.
Политика
Зеленский отказался выполнять минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет исполнять минские соглашения в части проведения выборов в Донбассе.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.