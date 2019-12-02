Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruНавальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

В ФБК сравнили передвижения журналистки по ее фотографиям из Instagram с посадками самолета Bombardier Global 6000. Навальный сообщает, что лайнер приземлялся в Грозном, Владивостоке и Анапе, куда, предположительно, Наиля Аскер-Заде вылетала по работе.
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с чего всё началось
Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал получасовой ролик
, посвященный роскоши, которую политик Алексей Навальный и его команда приписывают телеведущей телеканала "Россия 1" Наили Аскир-заде.
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Телеведущая Наиля Аскер-заде отреагировала на расследование ФБК о её самолёте и яхте за 8 млрд рублей

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РИА Новости и ТАСС удалили новости с упоминанием расследования ФБК о телеведущей Наиле Аскер-заде

Дождь11:24

Наиля Аскер-заде отреагировала на расследование ФБК о ее яхте и самолете за ₽8 млрд

Znak.com10:30

Государственные информагентства удалили новости о расследовании ФБК об имуществе телеведущей Наили Аскер-заде

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Алексей Навальный рассказал об «офшорных» самолете и яхте, которыми пользуется ведущая «России-1» Аскер-Заде

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Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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