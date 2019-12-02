с чего всё началось

В ФБК сравнили передвижения журналистки по ее фотографиям из Instagram с посадками самолета Bombardier Global 6000. Навальный сообщает, что лайнер приземлялся в Грозном, Владивостоке и Анапе, куда, предположительно, Наиля Аскер-Заде вылетала по работе.

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

Культура Умерла актриса из «Коломбо» Шелли Моррисон Ушла из жизни американская актриса Рэйчел Митрани, известная под псевдонимом Шелли Моррисон. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC.

Происшествия Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника Операция по поиску 12-летнего школьника из села Песчанка Самойловского района Саратовской области, который вечером 21 ноября не вернулся домой после прогулки с друзьями, в понедельник прекращена, сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".

Футбол Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча» Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.

Общество Мантуров прокомментировал сообщения о подорожании гаджетов Закон об обязательной установке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты при грамотной организации процесса не приведет к подорожанию устройств, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.

Политика Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.

Экономика Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.

Армия и оружие Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.

Шоу-бизнес Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.

Политика Генпрокурор Абхазии отправлен в отставку Депутаты парламента Абхазии рассмотрели представление президента Рауля Хаджимбы об отставке Зураба Ачбы с поста генпрокурора и заместителя Ачбы Эшсоу Какалии.

Гаджеты Подтвержден экран Samsung Galaxy S11 На Samsung Galaxy S11 установят новейший дисплей Infiniti-O с загнутыми краями, а фронтальная камера будет расположена в верхней части устройства посредине.

Общество Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.

Политика Зеленский отказался выполнять минские соглашения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет исполнять минские соглашения в части проведения выборов в Донбассе.