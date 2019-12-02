Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruНавальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

В ФБК сравнили передвижения журналистки по ее фотографиям из Instagram с посадками самолета Bombardier Global 6000. Навальный сообщает, что лайнер приземлялся в Грозном, Владивостоке и Анапе, куда, предположительно, Наиля Аскер-Заде вылетала по работе.
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СМИ: ФБК нашел яхту и самолет телеведущей Наили Аскер-заде

Росбалт08:09

Алексей Навальный рассказал об «офшорных» самолете и яхте, которыми пользуется ведущая «России-1» Аскер-Заде

Весьма03:41

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Общая газета.RU05:51

ФБК рассказал о яхте и самолете телеведущей Наили Аскер-заде за ₽8 млрд

Znak.com07:10
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Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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