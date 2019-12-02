Общество
RuNews24.ruНавальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
В ФБК сравнили передвижения журналистки по ее фотографиям из Instagram с посадками самолета Bombardier Global 6000. Навальный сообщает, что лайнер приземлялся в Грозном, Владивостоке и Анапе, куда, предположительно, Наиля Аскер-Заде вылетала по работе.
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с чего всё началось
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, из которого следует, что у журналистки ВГТРК Наили Аскер-заде в собственности самолет стоимостью $60 млн и яхта за $62 млн.Полит.ру09:57
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