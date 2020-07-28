Общество
РБКНавальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
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Общество
Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
Интерфакс вчера в 13:06
Космос
НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год
РИА Новости 11:00
Политика
Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса
Позже, во время брифинга в Белом доме, Трамп заявил, что не понимает, почему видео были удалены и заявил о пользе гидроксихлорохина при лечении коронавируса.
РБК 20:05
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
Наука
Искусственный интеллект научился определять качество отношений
ИИ удалось определить информацию, которая имеет самое большое значение, касающуюся прогнозирования качества отношений.
Vevby.ru 20:43
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа
Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
ИнфоСМИ 08:49
Шоу-бизнес
Состояние 62-летней Елены Кондулайнен в больнице ухудшилось
Врачи перевели актрису Елену Кондулайнен в палату интенсивной терапии. Ее состояние заметно ухудшилось, сообщает Telegram-канал Mash.
Popcornnews.ru 03:41
Наука
Предок коронавируса появился на Земле 70 лет назад
Вести.Ru 10:49
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК 09:55
Общество
Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет
Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru 09:22
Экономика
В Совфеде отреагировали на предложение о деноминации рубля
Ранее с идеей деноминации рубля в 100 раз выступил глава аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Anews 11:55
Космос
Астрономы спрогнозировали гибель ближайшего к Земле скопления звезд
Актуальные Новости 15:22
Хоккей
Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура»
Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур», Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.
КП - Хабаровск 08:12
Игры
Автор Mafia Даниэль Вавра раскритиковал геймплей ремейка
Игромания.ру вчера в 12:19
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56
Армия и оружие
В Армии обороны Израиля сообщили об инциденте на границе с Ливаном
ИА Красная Весна вчера в 09:36
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия 18:14
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Авто
Компания BMW выпустит электрическую версию седана BMW 5-Series
Технических деталей о новом силовом агрегате пока нет, но, не исключено, что электрические BMW 5-Series и X1 могут позаимствовать мотор у дебютировавшего кроссовера iX3.
Тарантас Ньюс 06:30
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Политика
Дегтярев оценил ситуацию в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм", митингующие после общения с ним успокаиваются.
РИА Новости 20:16
Авто
Названы любимые цвета автомобилей жителей Северного Кавказа
Московский Комсомолец 08:15
Культура
Объявлен лонг-лист Букеровской премии
Оргкомитет Букеровской премии огласил лонг-лист, куда вошли 13 авторов из США, Ирландии, Шотландии, Эфиопии, Великобритании и Зимбабве.
РИА Новости 08:38
Футбол
Бразильский футболист бросил модель из Карелии ради новой пассии
Футболист Луис Адриано, бросивший жену и троих детей ради модели из Карелии Екатерины Дорожко, закрутил новый роман.
Руна 26 июля в 03:55
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В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отеделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru 17:53
Наука
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Команда исследователей из Австралии выяснила, что от COVID-19 лучше всего может защитить хирургическая маска.
Discover24 05:10
Экономика
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36