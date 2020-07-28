Общество
РБКНавальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
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Политика
Стремление Украины в НАТО выведет Польшу к Черному морю
«Треугольник» послужит «поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей».
Взгляд.ру 13:00
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 09:42
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК 15:46
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Российская газета 14:53
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Игры
Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису
Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru 15:37
Армия и оружие
Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области
Lenta.ru вчера в 17:09
Авто
Кроссовер Changan CS35PLUS для России получил ряд обновлений
Компания Changan обновила кроссовер CS35PLU, который на российском рынке продается с прошлого года.
CarsWeek.ru 08:03
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:46
Гаджеты
TSMC не рассматривает Intel как долгосрочного заказчика
Как утверждается, в TSMC не считают Intel долгосрочным клиентом. Уточним, что пока нет даже достоверных данных, что Intel обратится к TSMC.
iXBT.com 08:47
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
Футбол
Крутых трансферов в РПЛ можно не ждать? Пока большие клубы не готовы к новому лимиту
Если вы забыли, с сезона-2020/2021 в Премьер-лиге начинает действовать новый лимит – 8+17, а в питерском клубе уже 10 легионеров.
Чемпионат 12:45
Шоу-бизнес
Лолита опровергла слухи об операции по уменьшению желудка
Певица Лолита Милявская опровергла информацию, что она похудела за счет операции по уменьшению желудка.
Вечерняя Москва 03:55
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Происшествия
В Санкт-Петербурге отделение «Сбербанка» ограбили на миллион рублей
Неизвестный похитил деньги и скрылся с места преступления. Инцидент произошел в 19:30 в отделении "Сбербанка" на Васильевском острове.
Вести.Ru 15:44
Общество
ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса
В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
Политика
В Киеве переименовали улицу Российскую
В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
RT на русском 13:17
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Общество
Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР
ТАСС Наука 06:37
Происшествия
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
Общество
Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей
Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда.
ТАСС 12:48
Путешествия
В АТОР оценили спрос россиян на поездки в Турцию
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила спрос россиян на поездки в Турцию.
RT на русском 15:28
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Общество
«Левада-Центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае
Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
FreeNews-Volga 12:38
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55