Общество

РБКРБКНавальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
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Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

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Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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