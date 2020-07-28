Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

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