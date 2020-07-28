Общество
РБКНавальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
Читать в источнике
Оценить264
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:03, Ашберн
Технологии
Microsoft будет обновлять Windows 10 не чаще одного раза в год
По информации издания, глобальные обновления для Windows будут приходить два раза в год: весной — для Windows 10X, осенью — для Windows 10.
Деловое.ТВ вчера в 10:33
Общество
Президент Ferrari ответил Льюису Хэмилтону
Несколько недель назад действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон заявил, что Ferrari ничего не делает борьбы с расизмом.
Autosport.com.ru 11:58
Общество
Геннадий Онищенко предостерег россиян от поездок в Турцию
Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко предостерег россиян от поездок в Турцию.
Эхо Москвы 14:59
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
SpeedMe 03:40
Авто
Названы любимые цвета автомобилей жителей Северного Кавказа
Московский Комсомолец 08:15
Кино
Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском 07:59
Общество
Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР
ТАСС Наука 06:37
Общество
Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа
Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 14:13
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Космос
На снимке Солнца NASA появился странный объект
Популярная механика 06:47
Экономика
Госдолг Украины в июне стал больше на 60 млрд гривен
За минувший июнь государственный долг Украины стал больше на 2,7% в пересчёте на гривны — до 2,269 трлн грн, а в долларовом эквиваленте — на 3,5%, до $85,01 млрд. об этом во вторник, 28 июля, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского Министерства финансов.
ИА Новороссия 12:11
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа
Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
ИнфоСМИ 08:49
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 14:44
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
Общество
МЧС России предупредило об опасной геомагнитной буре 28 июля
Об опасной геомагнитной буре в своем докладе сообщил Сергей Диденко, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ.
Телеканал Краснодар 04:35
Шоу-бизнес
Бывший муж Наргиз умер в возрасте 54 лет
Экспресс газета 14:00
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК 09:55
Происшествия
В Петербурге мужчина ограбил отделение Сбербанка
В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина напал на отделение Сбербанка. Об этом 28 июля сообщил телеканал «78».
Известия 13:10
Экономика
Скорость доставки иностранных онлайн-покупок увеличат
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил доработать правила трансграничной онлайн-торговли: это позволит сократить сроки доставки товаров, а продавцам – снизить издержки.
Вести.Ru 06:50
Политика
Трамп: После пандемии в США наступит золотой век
После победы над коронавирусом в Соединенных Штатах наступит "золотой век".
МонаВиста 06:55
Армия и оружие
На Украине завели дела против воевавших в Донбассе бразильцев
На Украине завели уголовные дела против граждан Бразилии, Киргизии, Боснии и Герцеговины, воевавших на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.
Lenta.ru 13:32
Политика
МИД РФ призвал правозащитников отреагировать на блокировку «Царьграда»
Российский МИД обратился к правозащитным организациям и профильным экспертам с просьбой отреагировать на блокировку аккаунтов телеканала "Царьград" в сервисах Google.
Газета.Ru 14:33
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:46
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ
Расписание 1-го тура РПЛ-2020 / 21 (8-11 августа): "Тамбов" – "Ростов" "Рубин" – "Локомотив" "Уфа" – "Краснодар" "Арсенал" – "Ахмат" "Урал" – "Динамо" "Химки" – ЦСКА "Ротор" – "Зенит" "Спартак" – "Сочи" Букмекеры оценили шансы "Зенита" сделать золотой дубль в сезоне-2020 / 21 Алекперов не войдет в совет директоров "Спартака" в 2020 году Матвеев утвержден в должности главного тренера "Урала"
Metaratings 09:12