Общество

РБКРБКНавальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
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Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

РБК11:09

Навальный рассказал, сколько он зарабатывает

Екатеринбург Онлайн10:34

Алексей Навальный опубликовал налоговую декларацию. Он зарабатывает 450 тысяч рублей в месяц

Дождь09:10

Навальный раскрыл свои доходы за прошлый год

Forbes10:09

Навальный раскрыл размер своего заработка

News.ru09:12

Навальный опубликовал декларацию о доходах

Коммерсантъ10:32

Навальный опубликовал свою налоговую декларацию

Московский Комсомолец08:59
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:03, Ашберн
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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