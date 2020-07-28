Общество
РБКНавальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:38, Ашберн
Происшествия
Сахалинская чиновница украла больше 1,7 млн рублей из бюджета
Областная прокуратура и региональное УФСБ проверили законность расходования бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта Культура .
АСТВ 18:43
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Общество
Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19.
Российская газета 17:52
Шоу-бизнес
Бывший муж Наргиз умер в возрасте 54 лет
Экспресс газета 14:00
Хоккей
«Питтсбург» в овертайме уступил «Филадельфии»
"Питтсбург Пингвинз" в овертайме потерпел поражение от "Филадельфия Флайерз" в первом выставочном матче НХЛ перед возобновлением сезона.
РИА Новости 19:02
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Политика
Соперница Лукашенко попросила не мучать ее вопросом о Крыме
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила на вопрос о принадлежности Крыма в эфире «Еврорадио».
РБК 18:18
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Футбол
Моратти о возможном переходе Месси в «Интер»: Иногда мечты сбываются
Клуб надеется на привлечение ряда инвесторов подобным трансфером. Моратти отметил, что мечтам иногда суждено сбыться.
CT news 16:33
Игры
Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису
Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru 15:37
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Авто
Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей
Моя Москва.онлайн 15:03
Экономика
Коронакризис: России грозит нищета (Handelsblatt, Германия) (Handelsblatt)
Пандемия коронавируса все сильнее отражается на экономике России.
ИноСМИ 17:30
Кино
Ростовчанина Жигунова ранили из табельного оружия
Ростовчанина Сергея Жигунова ранили в голову из табельного оружия.
Donday.ru 08:35
Происшествия
Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.
Известия 17:51
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Космос
«Юнона» обнаружила аморфный лед на полюсах Ганимеда
26 декабря 2019 года, в ходе очередного близкого пролета мимо Юпитера, межпланетная станция «Юнона» оказалась в ста тысячах километров от Ганимеда и смогла провести наблюдения за ним в инфракрасном диапазоне при помощи инструмента JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper), впервые составив карту северного полюса спутника.
N+1 вчера в 04:00
Авто
Mercedes-AMG GLB 35 будет стоить от 4,3 млн рублей
В России Mercedes-AMG GLB 35 будет стоить от 4,3 млн руб. Напомним, базовый Mercedes-Benz GLB оценивается минимум в 2,5 млн руб.
Коммерсантъ 05:15
Игры
Автор Mafia Даниэль Вавра раскритиковал геймплей ремейка
Игромания.ру вчера в 12:19
Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что Алла Пугачёва ещё в 1984 году исполнила его давнюю мечту.
Территория новостей 01:16
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Piter.tv 02:43
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Финансы
Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля
Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1.
Интерфакс 08:50
Общество
Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза
Оператор «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG — обжаловал решение суда Евросоюза, который отказал в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
Lenta.ru 16:20
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
Армия и оружие
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
Политика
Песков заявил, что рано оценивать работу Дегтярева в Хабаровском крае
Политическая Экспертиза вчера в 06:23