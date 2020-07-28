Общество

РБКРБКНавальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
Читать в источнике
Комментировать127

Подробнее о событии

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

РБК11:09

Навальный рассказал, сколько он зарабатывает

Екатеринбург Онлайн10:34

Навальный опубликовал свою налоговую декларацию

Московский Комсомолец08:59

Навальный раскрыл свои доходы за прошлый год

Forbes10:09

Навальный раскрыл размер своего заработка

News.ru09:12

Алексей Навальный опубликовал налоговую декларацию. Он зарабатывает 450 тысяч рублей в месяц

Дождь09:10

Навальный опубликовал декларацию о доходах

Коммерсантъ10:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:00, Ашберн
Армия и оружие

Майор ВСУ потребовал от Зеленского прекратить унижать военных

Украинский майор Роман Ковалев заявил, что президент страны Владимир Зеленский унижает военных тем, что они должны докладывать трехсторонней контактной группе о своих действиях.
Взгляд.ру 11:22
Политика

Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении войсковой части 3214 Внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:50
395
Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
1
Происшествия

Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге

На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 09:42
349
Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
746
Армия и оружие

В Китае российский Су-57 не считают истребителем пятого поколения

Журналисты китайского портала Global Times не считают российский Су-57 истребителем пятого поколения.
Актуальные Новости 11:39
51
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
609
Транспорт

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
121
Происшествия

Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом

В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
39
Единоборства

Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Финансы

Экономист Делягин предрек скорый обвал доллара до 50 рублей

Ситуация в Соединенных Штатах с каждым днем становится все менее стабильной, поэтому в ближайшее время доллар может обвалиться до 50 рублей.
iReactor 01:27
121
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
1,4K
Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
7
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Газета.Ru вчера в 06:55
585
Футбол

Черышев отказался переходить в «Зенит»

Газета.Ru 10:35
1
Здоровье

В Минздраве назвали условия здорового образа жизни

Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала условия здорового образа жизни.
Моя Москва.онлайн 10:57
2
Происшествия

На Кубани подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 28 июля 2020, 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
759
Происшествия

Задержан руководитель исполкома Тукаевского района Ленар Авзалов

В Набережных Челнах задержали руководителя исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова.
Chelny-biz.ru 09:46
2
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
1,1K
Общество

Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет

Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru 09:22
17
Общество

ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса

В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
54
Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
14
Авто

В России заметили Skoda Octavia нового поколения

Можно предположить, что новая модель проходит дорожные тесты перед сертификацией в Российской Федерации.
Car.ru вчера в 06:47
10
Авто

Пименов перечислил 12 вещей для путешествий на автомобиле

Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал 12 вещей, которые обязательно нужно взять с собой в путешествие на автомобиле.
Автоновости дня 01:30
13
Авто

Mercedes-AMG GLB 35 будет стоить от 4,3 млн рублей

В России Mercedes-AMG GLB 35 будет стоить от 4,3 млн руб. Напомним, базовый Mercedes-Benz GLB оценивается минимум в 2,5 млн руб.
Коммерсантъ 05:15
4
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
12
Футбол

Агент: Коутиньо хочет вернуться в Премьер-лигу

Киа Джурабчиан, агент полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщил, что его подопечный рассчитывает вернуться в английскую Премьер-лигу, где он ранее выступал за «Ливерпуль».
Чемпионат 10:56
Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек

В оросительном канале в Волгоградской области обнаружили автомобиль Renault Logan с восемью погибшими внутри, заявили в пресс-службе областного главка МВД.
Парламентская газета вчера в 08:00
136
Общество

Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
199
Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное