Общество
РБКНавальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:00, Ашберн
Армия и оружие
Майор ВСУ потребовал от Зеленского прекратить унижать военных
Украинский майор Роман Ковалев заявил, что президент страны Владимир Зеленский унижает военных тем, что они должны докладывать трехсторонней контактной группе о своих действиях.
Взгляд.ру 11:22
Политика
Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении войсковой части 3214 Внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:50
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 09:42
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Армия и оружие
В Китае российский Су-57 не считают истребителем пятого поколения
Журналисты китайского портала Global Times не считают российский Су-57 истребителем пятого поколения.
Актуальные Новости 11:39
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Транспорт
В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
Происшествия
Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом
В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
Единоборства
Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи
Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Финансы
Экономист Делягин предрек скорый обвал доллара до 50 рублей
Ситуация в Соединенных Штатах с каждым днем становится все менее стабильной, поэтому в ближайшее время доллар может обвалиться до 50 рублей.
iReactor 01:27
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru вчера в 06:55
Футбол
Черышев отказался переходить в «Зенит»
Газета.Ru 10:35
Здоровье
В Минздраве назвали условия здорового образа жизни
Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала условия здорового образа жизни.
Моя Москва.онлайн 10:57
Происшествия
На Кубани подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 28 июля 2020, 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
Происшествия
Задержан руководитель исполкома Тукаевского района Ленар Авзалов
В Набережных Челнах задержали руководителя исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова.
Chelny-biz.ru 09:46
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Общество
Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет
Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru 09:22
Общество
ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса
В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
Авто
В России заметили Skoda Octavia нового поколения
Можно предположить, что новая модель проходит дорожные тесты перед сертификацией в Российской Федерации.
Car.ru вчера в 06:47
Авто
Пименов перечислил 12 вещей для путешествий на автомобиле
Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал 12 вещей, которые обязательно нужно взять с собой в путешествие на автомобиле.
Автоновости дня 01:30
Авто
Mercedes-AMG GLB 35 будет стоить от 4,3 млн рублей
В России Mercedes-AMG GLB 35 будет стоить от 4,3 млн руб. Напомним, базовый Mercedes-Benz GLB оценивается минимум в 2,5 млн руб.
Коммерсантъ 05:15
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
Футбол
Агент: Коутиньо хочет вернуться в Премьер-лигу
Киа Джурабчиан, агент полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщил, что его подопечный рассчитывает вернуться в английскую Премьер-лигу, где он ранее выступал за «Ливерпуль».
Чемпионат 10:56
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
В оросительном канале в Волгоградской области обнаружили автомобиль Renault Logan с восемью погибшими внутри, заявили в пресс-службе областного главка МВД.
Парламентская газета вчера в 08:00
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11