Общество

РБКРБКНавальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
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Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

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Навальный опубликовал свою налоговую декларацию

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Навальный опубликовал декларацию о доходах

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Навальный раскрыл свои доходы за прошлый год

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Навальный раскрыл размер своего заработка

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Алексей Навальный опубликовал налоговую декларацию. Он зарабатывает 450 тысяч рублей в месяц

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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
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В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
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Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

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В Москве однорукий мужчина спас выпавшего из окна ребенка

На западе Москвы однорукий мужчина, работающий охранником, спас выпавшего из окна семилетнего мальчика.
Газета.Ru 08:14
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Экономика

Правительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»

Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%.
Известия 06:25
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Политика

В Киеве переименовали улицу Российскую

В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
RT на русском 13:17
Технологии

CES 2021 пройдёт в виртуальном формате

Get ready for a new immersive experience where you’ll have a front row seat to the action https://t.co/IzmHDpIu1Y — CES (@CES) July 28, 2020 Он уточнил, что из-за пандемии невозможно обеспечить безопасность, когда более 100 тысяч человек собраны в одном помещении.
Игромания.ру 12:06
Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

Известия вчера в 08:46
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Технологии

Дуров обвинил Apple в завышении цен и цензуре

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал причины, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
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Звезда «Великолепного века» вернулся на экран после провала

Газета.Ru 10:47
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Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
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Общество

В Минюсте пояснили, у кого отберут деньги неизвестного происхождения

Поправки в Гражданский кодекс РФ о конфискации денег и имущества, законность которых не доказана, касаются лишь государственных служащих, сообщили в Министерстве юстиции.
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Кремль ответил на выступления против участия России в G7

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru вчера в 07:18
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Авто

Mercedes-AMG GLB 35 будет стоить от 4,3 млн рублей

В России Mercedes-AMG GLB 35 будет стоить от 4,3 млн руб. Напомним, базовый Mercedes-Benz GLB оценивается минимум в 2,5 млн руб.
Коммерсантъ 05:15
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Продолжение фильма про Хана Соло станет сериалом для Disney Plus

REGNUM 09:27
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Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
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Политика

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:46
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В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

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Политика

Абхазия продлила ограничения на въезд из России из-за коронавируса

Власти Абхазии до 4 августа продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии, следует из распоряжения президента республики Аслана Бжании.
РБК 13:23
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Общество

Журналистов, задержанных в Минске у здания КГБ, отпустили

Журналисты, задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске, отпущены, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич 28 июля агентству РИА Новости.
ИА Красная Весна 10:31
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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
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Происшествия

Захвативший автобус украинский террорист раздавал заложникам деньги

Украинский террорист Максим Кривош, захвативший пассажирский автобус в Луцке 21 июля, перед освобождением раздал заложникам деньги и извинился.
Lenta.ru 12:29
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Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом

В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
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Футбол

Маммана может перейти из «Зенита» в «Сочи»

Эмануэль Маммана играет в «Зените» с 2017 года, куда перешел из «Лиона». В октябре 2019 года защитник получил травму левого колена.
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Юрист сообщил о проверке после проезда танков по полю под Волгоградом

РБК 13:12
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

25-летняя звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова, переставшая скрывать свои отношения с 46-летним фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильёй Авербухом, во время прямого эфира в Instagram похвасталась кольцом.
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Черышев отказался переходить в «Зенит»

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Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных

Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
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В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
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Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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