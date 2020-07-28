Общество
РБКНавальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
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Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Происшествия
Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2
Российская газета 02:49
Происшествия
В Москве однорукий мужчина спас выпавшего из окна ребенка
На западе Москвы однорукий мужчина, работающий охранником, спас выпавшего из окна семилетнего мальчика.
Газета.Ru 08:14
Экономика
Правительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»
Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%.
Известия 06:25
Политика
В Киеве переименовали улицу Российскую
В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
RT на русском 13:17
Технологии
CES 2021 пройдёт в виртуальном формате
Get ready for a new immersive experience where you’ll have a front row seat to the action https://t.co/IzmHDpIu1Y — CES (@CES) July 28, 2020 Он уточнил, что из-за пандемии невозможно обеспечить безопасность, когда более 100 тысяч человек собраны в одном помещении.
Игромания.ру 12:06
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
Известия вчера в 08:46
Технологии
Дуров обвинил Apple в завышении цен и цензуре
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал причины, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
Mockva.ru 13:22
Кино
Звезда «Великолепного века» вернулся на экран после провала
Газета.Ru 10:47
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
Общество
В Минюсте пояснили, у кого отберут деньги неизвестного происхождения
Поправки в Гражданский кодекс РФ о конфискации денег и имущества, законность которых не доказана, касаются лишь государственных служащих, сообщили в Министерстве юстиции.
Мойка78 12:50
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru вчера в 07:18
Авто
Mercedes-AMG GLB 35 будет стоить от 4,3 млн рублей
В России Mercedes-AMG GLB 35 будет стоить от 4,3 млн руб. Напомним, базовый Mercedes-Benz GLB оценивается минимум в 2,5 млн руб.
Коммерсантъ 05:15
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:46
Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
RT на русском 06:26
Политика
Абхазия продлила ограничения на въезд из России из-за коронавируса
Власти Абхазии до 4 августа продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии, следует из распоряжения президента республики Аслана Бжании.
РБК 13:23
Общество
Журналистов, задержанных в Минске у здания КГБ, отпустили
Журналисты, задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске, отпущены, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич 28 июля агентству РИА Новости.
ИА Красная Весна 10:31
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Происшествия
Захвативший автобус украинский террорист раздавал заложникам деньги
Украинский террорист Максим Кривош, захвативший пассажирский автобус в Луцке 21 июля, перед освобождением раздал заложникам деньги и извинился.
Lenta.ru 12:29
Происшествия
Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом
В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
Футбол
Маммана может перейти из «Зенита» в «Сочи»
Эмануэль Маммана играет в «Зените» с 2017 года, куда перешел из «Лиона». В октябре 2019 года защитник получил травму левого колена.
Sport24.ru 12:53
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
25-летняя звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова, переставшая скрывать свои отношения с 46-летним фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильёй Авербухом, во время прямого эфира в Instagram похвасталась кольцом.
НТВ 02:59
Футбол
Черышев отказался переходить в «Зенит»
Газета.Ru 10:35
Футбол
Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных
Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
REGNUM 10:14
Транспорт
В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35