Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,4K

Политика В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение. 20

Экономика Правительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота» Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%. 5

Политика В Киеве переименовали улицу Российскую В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.

Технологии CES 2021 пройдёт в виртуальном формате Get ready for a new immersive experience where you’ll have a front row seat to the action https://t.co/IzmHDpIu1Y — CES (@CES) July 28, 2020 Он уточнил, что из-за пандемии невозможно обеспечить безопасность, когда более 100 тысяч человек собраны в одном помещении.

Технологии Дуров обвинил Apple в завышении цен и цензуре Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал причины, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.

Общество В Минюсте пояснили, у кого отберут деньги неизвестного происхождения Поправки в Гражданский кодекс РФ о конфискации денег и имущества, законность которых не доказана, касаются лишь государственных служащих, сообщили в Министерстве юстиции. 1

Политика Кремль ответил на выступления против участия России в G7 Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса. 111

Общество Журналистов, задержанных в Минске у здания КГБ, отпустили Журналисты, задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске, отпущены, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич 28 июля агентству РИА Новости. 49

Происшествия Захвативший автобус украинский террорист раздавал заложникам деньги Украинский террорист Максим Кривош, захвативший пассажирский автобус в Луцке 21 июля, перед освобождением раздал заложникам деньги и извинился.

Футбол Маммана может перейти из «Зенита» в «Сочи» Эмануэль Маммана играет в «Зените» с 2017 года, куда перешел из «Лиона». В октябре 2019 года защитник получил травму левого колена.

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей 25-летняя звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова, переставшая скрывать свои отношения с 46-летним фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильёй Авербухом, во время прямого эфира в Instagram похвасталась кольцом. 50

Футбол Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.

Транспорт В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". 279