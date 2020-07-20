Общество
РИА НовостиНавальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
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Политика
Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярева
Жириновский поблагодарил Президента Владимира Путина за назначение парламентария от фракции ЛДПР в Государственной Думе Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Дума ТВ 09:56
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
Происшествия
191 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 191 человека подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели 124 пациента, три носителя вируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:39
Общество
Франция начала выдавать визы россиянам
В сообщении сказано, что визы начнут выдавать с 20 июля, но пока только для отдельных категорий граждан.
РБК 10:19
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
РБК 08:48
Кино
Студия Disney нашла режиссёров для сериала «Соколиный глаз»
Компания Disney выбрала режиссёров для съёмок сериала «Соколиный глаз» вселенной Marvel.
News.ru 03:58
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Общество
Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки
Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
Экономика
Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
РБК вчера в 13:57
Экономика
ФАС предложила отменить предельную стоимость проведения техосмотра
ФАС России предлагает перейти от установления предельных цен на проведение техосмотра (ТО) легковых автомобилей в регионах РФ к свободным ценам.
Интерфакс 08:21
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
Кино
Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»
Netflix планирует выделить 200 млн. долларов на полнометражный проект, которым будут заниматься Энтони Руссо и Джо Руссо.
Моя Москва.онлайн 05:33
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 27 июля
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 27 июля.
ТАСС 07:35
Экономика
WSJ: eBay продает бизнес онлайн-объявлений за $8 млрд
Компания eBay ведет переговоры о продаже своего бизнеса онлайн-объявлений eBay Classifieds Group норвежской Adevinta, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на несколько источников.
Коммерсантъ 09:40
Гаджеты
AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia
Evo-rus.com вчера в 15:02
Политика
Британский доклад о «российском вмешательстве» опубликуют 21 июля
Комитет парламента Великобритании по разведке опубликует доклад о "российском вмешательстве" в британскую политику 21 июля в 10.30 (12.30 мск), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:25
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК 08:34
Происшествия
Шесть человек застряли на сломавшемся аттракционе в Алуште
Инцидент произошел на улице Ленина 20 июля. Причиной стало отключение электроэнергии. В этот момент на аттракционе находились шесть человек.
Известия 09:53
Футбол
«Спартак» обратился в судейский комитет из-за матча с «Зенитом»
Московский "Спартак" обратился в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы арбитром на полуфинальном матче Олимп - Кубка России с петербургским "Зенитом", сообщает Sport24.
Газета.Ru 10:05
Политика
Лукашенко заявил о попытке свержения власти в Белоруссии
DixiNews вчера в 16:31
Политика
Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США
Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла Белоруссии в США. Им стал замглавы МИД республики Олег Кравченко.
Газета.Ru 07:36
Общество
Власти Хабаровска назвали число участников акций в поддержку Фургала
Национальная служба новостей 18 июля в 05:39
Наука
Онищенко оценил эффективность ультрафиолета против коронавируса
Ранее известный иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи (Mario Clerici) сообщил РИА Новости, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус, и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19.
РИА Новости 10:14
Происшествия
В Чите 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой
По информации МЧС, авария произошла с микроавтобусом, следовавшим по маршруту №77. Пострадали 11 человек, среди которых двое детей.
Российская газета 10:34
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Футбол
«Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге
Футбольный клуб «Химки» получил финансовую помощь для того, чтобы команда смогла выступить в следующем сезоне РПЛ.
CT news 03:28
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 16 августа, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб.
РИА Новости 10:36