Общество

РИА НовостиРИА НовостиНавальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
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Навальный сообщил о ликвидации ФБК

Интерфакс08:39

Навальный объявил о закрытии ФБК

ТАСС08:32

Алексей Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

Эхо Москвы10:03

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

РИА Новости08:23

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Ведомости08:08

Фонд борьбы с коррупцией Навального собрал $3,3 млн в Bitcoin за 4 года

РБК09:04

Навальный объявил о ликвидации ФБК

Газета.Ru08:30
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Политика

Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярева

Жириновский поблагодарил Президента Владимира Путина за назначение парламентария от фракции ЛДПР в Государственной Думе Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Дума ТВ 09:56
15
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
173
Происшествия

191 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 191 человека подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели 124 пациента, три носителя вируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:39
774
Общество

Франция начала выдавать визы россиянам

В сообщении сказано, что визы начнут выдавать с 20 июля, но пока только для отдельных категорий граждан.
РБК 10:19
Общество

Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
РБК 08:48
354
Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

РИА Новости 08:22
1
Кино

Студия Disney нашла режиссёров для сериала «Соколиный глаз»

Компания Disney выбрала режиссёров для съёмок сериала «Соколиный глаз» вселенной Marvel.
News.ru 03:58
1
Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
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Общество

Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки

Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
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Экономика

Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
РБК вчера в 13:57
32
Экономика

ФАС предложила отменить предельную стоимость проведения техосмотра

ФАС России предлагает перейти от установления предельных цен на проведение техосмотра (ТО) легковых автомобилей в регионах РФ к свободным ценам.
Интерфакс 08:21
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
240
Общество

Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
93
Кино

Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»

Netflix планирует выделить 200 млн. долларов на полнометражный проект, которым будут заниматься Энтони Руссо и Джо Руссо.
Моя Москва.онлайн 05:33
17
Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Ведомости 01:21
684
Общество

Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 27 июля

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 27 июля.
ТАСС 07:35
25
Экономика

WSJ: eBay продает бизнес онлайн-объявлений за $8 млрд

Компания eBay ведет переговоры о продаже своего бизнеса онлайн-объявлений eBay Classifieds Group норвежской Adevinta, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на несколько источников.
Коммерсантъ 09:40
Гаджеты

AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia

Evo-rus.com вчера в 15:02
37
Политика

Британский доклад о «российском вмешательстве» опубликуют 21 июля

Комитет парламента Великобритании по разведке опубликует доклад о "российском вмешательстве" в британскую политику 21 июля в 10.30 (12.30 мск), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:25
Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК 08:34
86
Происшествия

Шесть человек застряли на сломавшемся аттракционе в Алуште

Инцидент произошел на улице Ленина 20 июля. Причиной стало отключение электроэнергии. В этот момент на аттракционе находились шесть человек.
Известия 09:53
Футбол

«Спартак» обратился в судейский комитет из-за матча с «Зенитом»

Московский "Спартак" обратился в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы арбитром на полуфинальном матче Олимп - Кубка России с петербургским "Зенитом", сообщает Sport24.
Газета.Ru 10:05
1
Политика

Лукашенко заявил о попытке свержения власти в Белоруссии

DixiNews вчера в 16:31
958
Политика

Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США

Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла Белоруссии в США. Им стал замглавы МИД республики Олег Кравченко.
Газета.Ru 07:36
16
Общество

Власти Хабаровска назвали число участников акций в поддержку Фургала

Национальная служба новостей 18 июля в 05:39
5,7K
Наука

Онищенко оценил эффективность ультрафиолета против коронавируса

Ранее известный иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи (Mario Clerici) сообщил РИА Новости, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус, и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19.
РИА Новости 10:14
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Происшествия

В Чите 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой

По информации МЧС, авария произошла с микроавтобусом, следовавшим по маршруту №77. Пострадали 11 человек, среди которых двое детей.
Российская газета 10:34
4
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
316
Футбол

«Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге

Футбольный клуб «Химки» получил финансовую помощь для того, чтобы команда смогла выступить в следующем сезоне РПЛ.
CT news 03:28
Общество

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 16 августа, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб.
РИА Новости 10:36
3
Как работают Яндекс.Новости?
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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