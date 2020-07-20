Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

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