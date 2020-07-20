Общество
РИА НовостиНавальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
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Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Здоровье
Выписаны две группы добровольцев, испытавших вакцину от коронавируса
В Москве в понедельник выписаны сразу две группы добровольцев, принимавших участие в тестировании вакцины от коронавируса.
Вместе-РФ 09:05
Политика
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru 13:02
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
Общество
Умер создатель олимпийского мишки Виктор Чижиков
Художник Виктор Чижиков умер 20 июля, сообщило издательство «АСТ дети» в Facebook.
Коммерсантъ 09:53
Происшествия
Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки
По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Газета.Ru 13:29
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
Политика
Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных
Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 09:40
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Экономика
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.
РБК 13:34
Космос
Ученые раскрыли неисчерпаемый источник воды и нефти
ToDay News Ufa 11:02
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
Киберспорт
NAVI сыграют шоу-матч с составом NAVI-2010
NAVI и 1xBet проведут шоу-матч по CS:GO между составами NAVI 2010 и NAVI 2020. Матч пройдет 1 августа, трансляцию проведет студия Maincast.
Cyber.sports.ru 08:10
Здоровье
За два месяца в больнице святой Ольги пролечили около 600 детей с коронавирусом
По словам Татьяны Начинкиной, главврача Детской больницы святой Ольги, за два месяца в стационаре оказали медпомощь около 600 детям с коронавирусной инфекцией.
Доктор Питер 13:43
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Происшествия
В Саратове напали на следователя управления СК
В Саратове совершено нападение на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области.
Газета.Ru 12:31
Происшествия
Пермяки вышли на пикет в поддержку протестующих в Хабаровске
В Перми прошла акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации серии заказных убийств.
Новости Перми 59.ru 01:25
Гаджеты
Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11
Новинка получила название AirDots 2 и ценник 11 долларов.
Astera 06:50
Футбол
Медведев: Без ошибок арбитров «Спартак» был бы в зоне вылета
Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков.
Нева Спорт 12:55
Происшествия
Избиение кардиолога и его брата на отдыхе в Геленджике попало на видео
Врач-кардиолог из Липецка вместе со своим братом был сильно избит двумя пьяными мужчинами во время отдыха в Геленджике.
Вести.Ru 06:30
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США
Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США, 19 июля провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
Инфорос 06:19
Общество
Мишустин уволил арестованную за хищения замглавы Минобрнауки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич, которую арестовали по делу о хищении 50 млн рублей.
НТВ 05:29