Общество

РИА НовостиРИА НовостиНавальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
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Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей

Коммерсантъ12:31

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Эхо Москвы12:03

Навальный сообщил о ликвидации ФБК

Интерфакс08:39

Навальный объявил о закрытии ФБК

ТАСС08:32

Навальный объявил о ликвидации ФБК

Газета.Ru08:30

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

РИА Новости08:23

Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

РБК08:59
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

Газета.Ru 11:08
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Здоровье

Выписаны две группы добровольцев, испытавших вакцину от коронавируса

В Москве в понедельник выписаны сразу две группы добровольцев, принимавших участие в тестировании вакцины от коронавируса.
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Политика

Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru 13:02
Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
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Транспорт

Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя

Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
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Политика

США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Ведомости 12:23
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Общество

Умер создатель олимпийского мишки Виктор Чижиков

Художник Виктор Чижиков умер 20 июля, сообщило издательство «АСТ дети» в Facebook.
Коммерсантъ 09:53
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Происшествия

Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки

По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Газета.Ru 13:29
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
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Политика

Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных

Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 09:40
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Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
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Экономика

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.
РБК 13:34
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Космос

Ученые раскрыли неисчерпаемый источник воды и нефти

ToDay News Ufa 11:02
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Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
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Киберспорт

NAVI сыграют шоу-матч с составом NAVI-2010

NAVI и 1xBet проведут шоу-матч по CS:GO между составами NAVI 2010 и NAVI 2020. Матч пройдет 1 августа, трансляцию проведет студия Maincast.
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Здоровье

За два месяца в больнице святой Ольги пролечили около 600 детей с коронавирусом

По словам Татьяны Начинкиной, главврача Детской больницы святой Ольги, за два месяца в стационаре оказали медпомощь около 600 детям с коронавирусной инфекцией.
Доктор Питер 13:43
Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Происшествия

В Саратове напали на следователя управления СК

В Саратове совершено нападение на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области.
Газета.Ru 12:31
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Происшествия

Пермяки вышли на пикет в поддержку протестующих в Хабаровске

В Перми прошла акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации серии заказных убийств.
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Гаджеты

Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11

Новинка получила название AirDots 2 и ценник 11 долларов.
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Футбол

Медведев: Без ошибок арбитров «Спартак» был бы в зоне вылета

Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков.
Нева Спорт 12:55
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Происшествия

Избиение кардиолога и его брата на отдыхе в Геленджике попало на видео

Врач-кардиолог из Липецка вместе со своим братом был сильно избит двумя пьяными мужчинами во время отдыха в Геленджике.
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Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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Политика

Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США

Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США, 19 июля провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
Инфорос 06:19
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

Газета.Ru 07:44
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Общество

Мишустин уволил арестованную за хищения замглавы Минобрнауки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич, которую арестовали по делу о хищении 50 млн рублей.
НТВ 05:29
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Общество

Суд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти

BFM.ru 12:20
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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