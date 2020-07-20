Общество

РИА НовостиРИА НовостиНавальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
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Алексей Навальный объявил о закрытии ФБК

Ёлдаш09:18

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

РИА Новости08:23

Навальный сообщил о ликвидации ФБК

Интерфакс08:39

Навальный объявил о смене юрлица Фонда борьбы с коррупцией

Коммерсантъ08:37

Навальный объявил о закрытии ФБК

ТАСС08:32

Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

РБК08:59

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Эхо Москвы12:03
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Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков.
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Как понять, что коронавирус перенесен бессимптомно

Некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно и даже не понимают, что они больны.
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Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
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Игры

Sony может выпустить God of War на ПК в августе

Японская компания Sony планирует выпустить God of War на ПК в августе.
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Наука

Вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной

Медицинский журнал The Lancet опубликовал отчет о ходе испытаний антиковидной вакцины, которую придумали ученые Оксфорда.
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Происшествия

Российский полицейский получил взятку через жену и был задержан ФСБ

Сотрудники ФСБ и МВД задержали супругов сразу после передачи денежных средств.
Lenta.ru 13:23
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Общество

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
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Экономика

Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
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Начата кампания по возвращению россиян в кинотеатры

Российских зрителей хотят вернуть в кинотеатры. Необходимое для этого условие – разрешение властей.
Параграфист 13:31
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

Газета.Ru 07:44
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Экономика

Глава ДНР анонсировал новое повышение зарплат и пенсий

Власти Донецкой Народной Республики с 1 января 2021 года повысят пенсии и зарплаты бюджетникам. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

REGNUM 09:38
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Здоровье

В Волгоградской области фиксируют рост завозных случаев коронавируса

На совещании оперативного штаба 20 июля отметили, что в регионе снова начали фиксировать рост завозных случаев, сообщает пресс-служба администрации области.
REGNUM 04:52
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Общество

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
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Общество

Петербуржцев оставят без армянских абрикосов из-за Карабаха

Торговцы из Азербайджана пригрозили оставить петербуржцев без армянских абрикосов на фоне развивающегося конфликта между странами из-за Нагорного Карабаха, пишет 47 News.
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Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения

В поле зрения археолога попала разрушенная конструкция с блоками длиной более 40 м и шириной 20 м, выполненная из металла и имеющая несколько отверстий.
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Политика

США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список за причастность к нарушениям прав человека в республике, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
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Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
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Армия и оружие

SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска

Сирийские комплексы противовоздушной обороны отражают атаку в небе над Дамаском. Об этом сообщает агентство SANA.
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Общество

ПИК назвал неверными данные МОЭК об отключении элитного дома от воды

Задолженность "ПИК-Комфорт", по данным МОЭК, по домам в Москве превысила 770 млн руб. В этом же сообщении электросетевой компании было указано, что "по этой причине МОЭК вынуждена прибегать к крайним мерам воздействия, вплоть до введения ограничения поставки горячего водоснабжения".
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Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности семи иностранных неправительственных организаций", - приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.
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Суд отправил под арест перекрывших Невский петербуржцев с баннером

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В Лыткарино нашли тело младенца в Москве-реке

"20 июля в реке Москва около гидротехнического шлюза в Лыткарино Люберецкого городского округа обнаружено тело новорожденного младенца женского пола с гнилостными изменениями", - сообщили в ГСУ.
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Ольга Лукина: Разработка искусственного интеллекта не должна оказаться в руках деструктивных лидеров

Ольга Лукина: Хотелось бы, чтобы это было именно так. В словах экспертов по ИИ декларируется идея прогресса, возможности для развития людей.
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Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
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Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

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Экс-глава СБУ заявил, что война с Россией может пройти по югославскому сценарию

Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил, что военный конфликт с Россией может закончиться также, как в 1999 году в Югославии.
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В Marvel’s Spider-Man: Miles Morales будет поддержка 4K 60 FPS

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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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