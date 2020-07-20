Общество

РИА НовостиРИА НовостиНавальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
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Фонд борьбы с коррупцией ликвидируется из-за долга по иску «Московского школьника»

Коммерсантъ15:45

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

РИА Новости08:23

Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

РБК08:59

Навальный сообщил о ликвидации ФБК

Интерфакс08:39

Навальный объявил о закрытии ФБК

ТАСС08:32

Алексей Навальный объявил о закрытии ФБК

Ёлдаш09:18

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Эхо Москвы12:03
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Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на неопределенный срок

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"В Москве за сутки скончались 17 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
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Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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