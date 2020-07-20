Общество
РИА НовостиНавальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
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Футбол
Гендиректор «Химок» заявил, что клуб будет играть в РПЛ
Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг слухи, что подмосковный клуб может отказаться от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 15:08
Шоу-бизнес
Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа
Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе.
РЕН ТВ 07:04
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
Общество
Генерал-полковника Сорочкина опрашивают по поводу возможной взятки
По результатам разбирательства генерал-полковник Сорочкин может стать фигурантом уголовного дела о получении взятки.
Коммерсантъ 15:18
Кино
Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на неопределенный срок
Студия Warner Bros. в третий раз перенесла премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод», который должен был выйти 12 августа.
Культуромания 14:13
Политика
Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США
Вечерняя Москва 15:54
Авто
Новый седан Kia K5 получил длиннобазную версию для Китая
Новинка получила увеличенную до 2 900 мм колесную базу. Длина кузова составила 4 980 мм.
Evo-rus.com 10:23
Футбол
«Эвертон» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» со счётом 0:1 проиграл «Эвертону».
Чемпионат 14:56
Общество
Ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России — Handelsblatt
В России находится бежавший из Евросоюза бывший топ-менеджер немецкой компании «Wirecard» Ян Марсалек, 20 июля сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники.
ИА Красная Весна 04:59
Экономика
ФАС считает возможным отказаться от предельной стоимости техосмотра
"В этой связи ФАС России полагает возможным в перспективе проработать вопрос отказа от установления предельного размера платы за процедуру проведения технического осмотра в пользу "рыночного механизма", что в конечном счете будет способствовать улучшению качества предоставления услуг, росту числа операторов и удовлетворению потребительского спроса", - отметил собеседник агентства.
РИА Новости 12:34
Общество
Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве за сутки скончались 17 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Интерфакс 16:29
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Lenta.ru 09:03
Общество
Абхазия назвала условие приема туристов из России
В Абхазии прием туристов в любых объектах размещения производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на рекомендации санитарно-эпидемиологической службы республики.
Rambler News Service 15:15
Здоровье
Оптимальное число яиц в неделю назвала диетолог
Диетолог рассказала, какое количество яиц в неделю можно съедать без вреда для здоровья.
ToDay News Ufa 15:43
Общество
Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила содержание в СИЗО журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и проходящего по его делу Николая Мистрюкова.
Интерфакс 15:25
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news 14:07
Здоровье
Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона.
ИрСити 02:52
Общество
Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу
Минск, 20 июля 2020, 14:57 — REGNUM Зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз.
REGNUM 07:57
Армия и оружие
Российские военные отследят действия эсминца ВМС США в Черном море
Напомним, 19 июля шестой флот ВМС США сообщил, что эсминец «Портер» типа «Орли Берк» примет участие в учениях Sea Breeze — 2020 совместно с вооруженными силами Украины.
REGNUM 02:36
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска
В небе над Дамаском силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, направленных, в том числе, и на жилые кварталы, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный телеканал "Аль-Ихбария".
Российская газета 16:15
Происшествия
Крестный отец Ефремова заявил, что поедет к артисту в колонию
Экономика сегодня 13:06
Авто
Представили кроссовер BMW X1 третьего поколения
Компактный кроссовер BMW X1 в прошлом году получил небольшое обновление и многие поклонники марки продолжают ожидать смены поколений.
Car.ru 00:55
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 12:17
Происшествия
Пять детей погибли в результате ДТП во французском Дроме
RT на русском 16:42
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Происшествия
Под Днепропетровском ЗИЛ ВСУ протаранил легковое авто — погибли взрослый и ребенок
Водитель ЗИЛа ВСУ, ехавший в колонне военной техники, столкнулся с легковой машиной. В результате погибли шофёр легковушки и пассажир.
ИА Новороссия 11:20