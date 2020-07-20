Общество
ВедомостиНавальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте. Такое решение он объяснил иском компании «Московский школьник» (предположительно связана с бизнесменом Евгением Пригожиным), по которому Навальный и ФБК должны выплатить 88 млн руб.
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Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США
Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США, 19 июля провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
Инфорос 06:19
Политика
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края.
РИА Новости 07:57
Происшествия
ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Коммерсантъ 17 июля в 09:36
Политика
В Кремле оценили ситуацию с выполнением Киевом Минских соглашений
Москва надеется, что Киев выполнит обязательства по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:50
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
РБК 08:48
Авто
Компания FAW зарегистрировала в РФ бренд для нового кроссовера
Москва, 20 июля 2020, 12:33 — REGNUM Китайская компания FAW собирается начать поставку в Россию новых кроссоверов Bestune T77.
REGNUM 05:33
Футбол
Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Происшествия
В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина
Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram.
РИА Новости 02:58
Происшествия
Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова
Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.
Интерфакс 07:58
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис вышла замуж в старом платье королевы Елизаветы II
Принцесса Беатрис, внучка Елизаветы II и дочь герцога Йоркского Эндрю, в минувшую пятницу вышла замуж за Эдоардо Моцци, наследника итальянского магната.
Газета Кемерова вчера в 09:00
Армия и оружие
Экс-глава СБУ Смешко: Украину настигнет участь Югославии
Бывший руководитель СБУ Игорь Смешко заявил, что Украина может повторить судьбу Югославии.
Территория новостей 08:43
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
Футбол
Ещенко грубо ответил на сообщение болельщика «Зенита» в соцсетях
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко повздорил с болельщиком петербургского «Зенита» в соцсетях после матча полуфинала Кубка России по футболу.
RT на русском 07:36
Общество
Федосеева-Шукшина подала в суд на Бари Алибасова из-за квартиры
Экспресс газета 08:38
Экономика
В России рекордно упало число фирм-однодневок
Количество «однодневных» фирм в России в 2019 году рекордно сократилось до 120 тысяч. Об этом говорится в годовом отчете Росфинмониторинга.
Lenta.ru 08:05
Политика
Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США
Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла Белоруссии в США. Им стал замглавы МИД республики Олег Кравченко.
Газета.Ru 07:36
Общество
Ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России — Handelsblatt
В России находится бежавший из Евросоюза бывший топ-менеджер немецкой компании «Wirecard» Ян Марсалек, 20 июля сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники.
ИА Красная Весна 04:59
Политика
В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»
Piter.tv 18 июля в 09:20
Происшествия
В Саратове совершено нападение на следователя СК
Нападение совершено в Саратове на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области, угрозы его жизни нет.
ТАСС 08:49
Политика
Песков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавирусной инфекции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском 07:03
Культура
«Кинотавр» впервые проведет питчинг сериалов
Впервые авторы, которые войдут в шорт-лист финалистов, получат возможность напрямую представить свои проекты главным российским онлайн-платформам и сервисам.
ТАСС 04:42
Игры
Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки
Один из юзеров форума Reddit обнаружил в коде официального сайта Sony информацию, что компания будет продавать не более одной приставки PlayStation 5 в одни руки.
UfaTime.ru 02:59
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 17 июля в 02:43