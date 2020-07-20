Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте. Такое решение он объяснил иском компании «Московский школьник» (предположительно связана с бизнесменом Евгением Пригожиным), по которому Навальный и ФБК должны выплатить 88 млн руб.

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

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