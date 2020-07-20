Общество
КоммерсантъНавальный объявил о смене юрлица Фонда борьбы с коррупцией
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о формальном закрытии основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) из-за штрафа в размере 88 млн руб. по иску комбината «Московский школьник». Так как этих средств у фонда нет, он вынужден будет перерегистрироваться на другое юридическое лицо.
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Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент РФ Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края.
Интерфакс 08:02
Происшествия
191 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 191 человека подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели 124 пациента, три носителя вируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:39
Общество
Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки
Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег.
Ведомости 05:27
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Общество
ЕГЭ по иностранным языкам сдают 23 тысячи школьников Москвы
Из 80 тысяч выпускников, которые планируют поступать в ВУЗы в этом году, ЕГЭ по иностранным языкам в Москве сдают 23 тысячи.
Общественное телевидение России 08:23
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Общество
Российские пенсионеры освобождены от налога на имущество
В ПФР рассказали, какие объекты недвижимости не облагаются налогом и при каких условиях, если вы уже пенсионер, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 23:12
Кино
Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше»
Предполагается, что Бэтмен в исполнении Аффлека встретится во "Флэше" с пожилым Брюсом Уэйном, которого может сыграть Майкл Китон, звезда фильмов Тима Бёртона.
КиноПоиск 10:08
Общество
Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки
Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
Происшествия
В администрации Шурышкарского района на Ямале проходят обыски
Обыски проходят в администрации Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) после возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями чиновниками, ущерб от действий которых составил более 300 млн рублей.
ТАСС 08:39
Здоровье
Число тяжелобольных коронавирусом пациентов растет в Алтайском крае
По словам главы регионального Минздрава, заболевание протекает интенсивно В Алтайском крае наблюдается рост заболевших COVID-19, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, а бессимптомных пациентов, напротив, становится меньше.
АМИТЕЛ 09:53
Шоу-бизнес
Светличная получила серьезную травму после визита съемочной группы
Свободная Пресса 11:56
Общество
Уральский схимонах Сергий оштрафован по делу о возбуждении ненависти
RT на русском 11:48
Здоровье
Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона.
ИрСити 02:52
Наука
Собаки могут использовать магнитное поле Земли для навигации
ToDay News Ufa 06:09
Общество
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале
В ряде регионов России на этой неделе резко похолодает.
Российская газета вчера в 21:48
Общество
Правительство планирует платить гражданам за отдых на русских курортах
Российское правительство планирует начать выплаты специальных субсидий гражданам, которые отдыхают в пределах РФ.
Рамблер вчера в 10:18
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Кино
Умер режиссер Александр Боголюбов, отец Оскара Кучеры
Телепрограмма 08:23
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Политика
Помпео заявил о внесении Кадырова в черный список
США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, внеся его в черный список.
Известия 10:47
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Авто
Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке
Рестайлинговая LADA Vesta, чья премьера планировалась на 2020-й, а затем и на 2021-й год, стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке.
Автоновости дня 08:35
Политика
Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных
Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 09:40
Наука
Ученые обнаружили путь отключения наркозависимости
В новом исследовании, опубликованном в журнале Neuron, ученые из Шэньчжэньского Института (Shenzhen Institutes) прервали мозговой путь, ответственный за ассоциированные с морфином воспоминания у мышей, то есть «стирание» ассоциированной с наркотиками памяти из мозга.
МКБ-11 вчера в 08:57