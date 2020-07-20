Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о формальном закрытии основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) из-за штрафа в размере 88 млн руб. по иску комбината «Московский школьник». Так как этих средств у фонда нет, он вынужден будет перерегистрироваться на другое юридическое лицо.

Навальный объявил о смене юрлица Фонда борьбы с коррупцией

Происшествия 191 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки За прошедшие сутки в Алтайском крае у 191 человека подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели 124 пациента, три носителя вируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений. 774

Общество Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег. 364

Общество ЕГЭ по иностранным языкам сдают 23 тысячи школьников Москвы Из 80 тысяч выпускников, которые планируют поступать в ВУЗы в этом году, ЕГЭ по иностранным языкам в Москве сдают 23 тысячи. 2

Общество Российские пенсионеры освобождены от налога на имущество В ПФР рассказали, какие объекты недвижимости не облагаются налогом и при каких условиях, если вы уже пенсионер, сообщает PRIMPRESS. 91

Кино Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше» Предполагается, что Бэтмен в исполнении Аффлека встретится во "Флэше" с пожилым Брюсом Уэйном, которого может сыграть Майкл Китон, звезда фильмов Тима Бёртона.

Происшествия В администрации Шурышкарского района на Ямале проходят обыски Обыски проходят в администрации Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) после возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями чиновниками, ущерб от действий которых составил более 300 млн рублей.

Здоровье Число тяжелобольных коронавирусом пациентов растет в Алтайском крае По словам главы регионального Минздрава, заболевание протекает интенсивно В Алтайском крае наблюдается рост заболевших COVID-19, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, а бессимптомных пациентов, напротив, становится меньше. 1

Здоровье Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона. 18