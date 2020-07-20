Общество

КоммерсантъКоммерсантъНавальный объявил о смене юрлица Фонда борьбы с коррупцией

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о формальном закрытии основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) из-за штрафа в размере 88 млн руб. по иску комбината «Московский школьник». Так как этих средств у фонда нет, он вынужден будет перерегистрироваться на другое юридическое лицо.
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Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

РБК08:59

Навальный сообщил о ликвидации ФБК

Интерфакс08:39

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Ведомости08:08

Навальный объявил о ликвидации ФБК

Газета.Ru08:30

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

РИА Новости08:23

Навальный объявил о закрытии ФБК

ТАСС08:32

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Эхо Москвы12:03
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Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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