Политика

ВедомостиВедомостиНавальный оказался популярнее Путина у россиян 40–54 лет

В новом опросе «Левада-центра» о вдохновляющих личностях чаще всего президента Владимира Путина называли респонденты всех возрастных групп, кроме одной. Для людей в возрасте 40–54 лет более интересным общественным деятелем оказался Алексей Навальный.
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Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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