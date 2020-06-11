Политика
ВедомостиНавальный оказался популярнее Путина у россиян 40–54 лет
В новом опросе «Левада-центра» о вдохновляющих личностях чаще всего президента Владимира Путина называли респонденты всех возрастных групп, кроме одной. Для людей в возрасте 40–54 лет более интересным общественным деятелем оказался Алексей Навальный.
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Путин, Навальный, Шнуров и Дудь: россияне назвали самых вдохновляющих персон
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