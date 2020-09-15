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Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы

Российский блогер Алексей Навальный во вторник, 15 сентября, опубликовал свой первый пост после выхода из комы. Он поприветствовал своих подписчиков в Instagram и сообщил, что накануне уже смог дышать самостоятельно, отметив, что пока еще «ничего не умеет».В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Навальный выложил первое фото из больницы

Газета.Ru05:45
ТАСС

Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы

ТАСС06:02
RT на русском

Навальный опубликовал фото из берлинской клиники «Шарите»

RT на русском05:59
Lenta.ru

Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы

Lenta.ru05:52
Комсомольская правда

Начал дышать сам: Навальный опубликовал первое фото после госпитализации

Комсомольская правда05:47
РИА Новости

Навальный опубликовал первый пост после госпитализации

РИА Новости06:13
Весьма

«Скучаю по вам»: Алексей Навальный опубликовал фото из берлинской клиники

Весьма05:42

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин
Ведомости06:35
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В Marvel нашли суперзлодея на замену Таносу

Американский актер Джонатан Мэйджерс, сыгравший одну из главных ролей в свежем сериале "Страна Лавкрафта" от HBO, присоединится к кинематографической вселенной Marvel в фильме "Человек-муравей 3". Об этом сообщает Deadline.
Российская газета06:45
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«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренера

Лавиолетт сменил на посту тренера "Вашингтона" Тодда Рирдена, уволенного с данной должности в августе после вылета клуба из плей-офф НХЛ, "Кэпиталз" уступили в серии первого раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1-4.
РИА Новости09:56

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ru04:57
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В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
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Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ09:19
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