Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
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Российский блогер Алексей Навальный во вторник, 15 сентября, опубликовал свой первый пост после выхода из комы. Он поприветствовал своих подписчиков в Instagram и сообщил, что накануне уже смог дышать самостоятельно, отметив, что пока еще «ничего не умеет».В источнике
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