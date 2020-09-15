Российский блогер Алексей Навальный во вторник, 15 сентября, опубликовал свой первый пост после выхода из комы. Он поприветствовал своих подписчиков в Instagram и сообщил, что накануне уже смог дышать самостоятельно, отметив, что пока еще «ничего не умеет».