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ТАСС
ТАСС

Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы

Алексей Навальный сообщил, что после выхода из комы в берлинской клинике Charite дышит без посторонней помощи.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы

ТАСС06:02
РБК

Навальный впервые после отравления выложил свое фото в Instagram

РБК06:02
Комсомольская правда

Начал дышать сам: Навальный опубликовал первое фото после госпитализации

Комсомольская правда05:47
РИА Новости

Навальный опубликовал первое фото после госпитализации

РИА Новости05:55
Lenta.ru

Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы

Lenta.ru05:52
RT на русском

Навальный опубликовал фото из берлинской клиники «Шарите»

RT на русском05:59
Газета.Ru

Навальный выложил первое фото из больницы

Газета.Ru05:45

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
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Верховный суд вынес решение в деле экс-главы Новосибирского облсуда

Верховный суд РФ отказался удовлетворять иск экс-председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, которая пыталась оспорить решение ВККС об одобрении возбуждения уголовного дела в ее отношении.
РБК Новосибирск05:23

Под Киевом произошла авария на газопроводе для транзита газа в Европу

Киев, 15 сентября 2020, 03:36 — REGNUM Разгерметизация газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», по которому осуществляется транзит российского газа в Европу, произошла на его участке вблизи поселка Чабаны в Киевской области.
REGNUM20:36
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