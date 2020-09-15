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ТАСС
ТАСС

Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы

Алексей Навальный сообщил, что после выхода из комы в берлинской клинике Charite дышит без посторонней помощи.В источнике
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Комсомольская правда

Эксперт по химоружию: «Навальный на фото не нормально выглядит для отравившегося»

Комсомольская правда08:10
Весьма

«Скучаю по вам»: Алексей Навальный опубликовал фото из берлинской клиники

Весьма05:42
RT на русском

Навальный опубликовал фото из берлинской клиники «Шарите»

RT на русском05:59
РИА Новости

Навальный опубликовал первое фото после госпитализации

РИА Новости05:55
Lenta.ru

Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы

Lenta.ru05:52
Газета.Ru

Навальный выложил первое фото из больницы

Газета.Ru05:45
ТАСС

Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы

ТАСС06:02

Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ09:19
498

Sony снизила прогноз выпуска PlayStation 5 из-за проблем с компонентом

Sony Corp сократила предполагаемый объем производства игровой консоли следующего поколения PlayStation 5 в текущем финансовом году на 4 млн единиц - примерно до 11 млн единиц, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Интерфакс07:46
5

Спецназовец нашел нестыковки в видео стрельбы Хаттаба из РПГ

После одного из боев с российским спецназом в январе 2000 года полевой командир, руководитель группировок самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), наемник и террорист Хаттаб устроил показательную стрельбу из ручного противотанкового гранатомета (РПГ).
Lenta.ru09:57

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
17

«Газпром нефть» собралась присвоить цитаты Тони Роббинса и Гёте

Российская компания «Газпром нефть» собралась сделать своей интеллектуальной собственностью цитаты известных авторов, в том числе бизнес-тренера Тони Роббинса, немецкого писателя Вольфганга Гёте и английского философа Джона Локка.
Lenta.ru08:48