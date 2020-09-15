Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
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Алексей Навальный сообщил, что после выхода из комы в берлинской клинике Charite дышит без посторонней помощи.В источнике
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Комсомольская правда08:10