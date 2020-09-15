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ТАСС
ТАСС

Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы

Алексей Навальный сообщил, что после выхода из комы в берлинской клинике Charite дышит без посторонней помощи.В источнике
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РБК

«Список Навального» и поиски жизни на Венере. Главные новости РБК

РБК12:21
Lenta.ru

Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы

Lenta.ru05:52
ТАСС

Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы

ТАСС06:02
RT на русском

Навальный опубликовал фото из берлинской клиники «Шарите»

RT на русском05:59
РИА Новости

Навальный опубликовал первый пост после госпитализации

РИА Новости06:13
Газета.Ru

Навальный выложил первое фото из больницы

Газета.Ru05:45
Весьма

«Скучаю по вам»: Алексей Навальный опубликовал фото из берлинской клиники

Весьма05:42

Цены на гречку в РФ резко пошли вверх

Оптовые цены на гречневую крупу, которые с конца августа сохраняли неустойчивое равновесие, на минувшей неделе рванули вверх и превысили 50 тысяч рублей за тонну, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Интерфакс12:14
11

NVIDIA всё же подготовила эталонные платы для GeForce RTX 3090 и RTX 3080 от сторонних производителей

По данным ресурса VideoCardz, для варианта Founders Edition (FE) видеокарты GeForce RTX 3080 компания NVIDIA использует печатную плату с маркировкой PG133, а для старшей GeForce RTX 3090 FE используется плата с маркировкой PG136.
3DNews11:04

США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ruвчера в 09:34
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Fesco намерена взыскать с ряда акционеров долги по выданным займам

Как ранее сообщало издание РБК, структуры транспортной группы Fesco в мае направили письмо своим крупнейшим акционерам Магомедову и американской инвесткомпании TPG Group с требованием вернуть кредиты в размере $1,046 млрд.
ТАСС08:45

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Мясников предупредил об инфекции опаснее коронавируса

В программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников пояснил, почему коронавирус не самая страшная инфекция, атаковавшая человечество.
MedikForum.ru12:43
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Промпроизводство в России в августе упало на 7,2%

По консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных «Интерфаксом», в августе ожидалось падение показателя на 6,2%. Минэкономики прогнозирует, что по итогам 2020 года промпроизводство в России сократится на 4,1%. Прогноз улучшился, ранее ведомство ожидало снижения показателя на 5,2%.
Коммерсантъ12:24
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