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Росбалт
Росбалт

Главврач объявил о решении оставить Навального в омской больнице

Главврач омской больницы Александр Мураховский сообщил, что после «консилиума» с немецкими коллегами было принято решение оставить Алексея Навального в Омске «до стабилизации состояния».В источнике
С чего всё началось
При этом, как передает
 пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, немецкие врачи сочли политика транспортабельным, а оборудование их самолета позволяет перевезти оппозиционера в Берлин.
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