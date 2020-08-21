Главврач объявил о решении оставить Навального в омской больнице
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Главврач омской больницы Александр Мураховский сообщил, что после «консилиума» с немецкими коллегами было принято решение оставить Алексея Навального в Омске «до стабилизации состояния».В источнике
С чего всё началось
При этом, как передает
пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, немецкие врачи сочли политика транспортабельным, а оборудование их самолета позволяет перевезти оппозиционера в Берлин.
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