Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Алексей Навальный остается в стабильном состоянии в искусственной коме, об этом сообщили в берлинской клинике Charite, где лечат россиянина. Он подключен к аппарату искусственного дыхания в палате интенсивной терапии, симптоматика "холинергического кризиса" снижается, острой угрозы его жизни нет.В источнике
С чего всё началось
Днем 28 августа клиника «Шарите» (Берлин) опубликовала третий пресс-релиз
о состоянии находящегося там на лечении с 22 августа российского оппозиционера Алексея Навального.
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