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РИА Новости
РИА Новости

Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике

Алексей Навальный остается в стабильном состоянии в искусственной коме, об этом сообщили в берлинской клинике Charite, где лечат россиянина. Он подключен к аппарату искусственного дыхания в палате интенсивной терапии, симптоматика "холинергического кризиса" снижается, острой угрозы его жизни нет.В источнике
С чего всё началось
Днем 28 августа клиника «Шарите» (Берлин) опубликовала третий пресс-релиз
 о состоянии находящегося там на лечении с 22 августа российского оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъвчера в 15:51
Подробнее о событии
RT на русском

Врачи немецкой клиники рассказали о состоянии Навального

RT на русском17:02
РИА Новости

Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике

РИА Новости17:59
Взгляд.ру

В клинике Charite заявили, что угрозы жизни Навального нет

Взгляд.рувчера в 09:13
ТАСС

В клинике Charite сообщили, что симптомы интоксикации у Навального постепенно пропадают

ТАССвчера в 09:16
Интерфакс

Charite сообщила о небольшом улучшении у Навального

Интерфаксвчера в 08:47
Коммерсантъ

От немецких врачей ждут точных данных о диагнозе Алексея Навального

Коммерсантъвчера в 15:51
NewInform

Сотрудники Charite сообщили об отсутствии угроз для жизни Навального

NewInformвчера в 09:07

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17

Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс предположил, что в случае военного противостояния РФ и НАТО страны альянса должны перекрыть российскому флоту доступ в Мировой океан.
Аргументы и Факты27 августа в 00:51
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Стали известны имена граждан России, получивших золотые паспорта Кипра

Никосия, 28 августа 2020, 09:31 — REGNUM Имена российских граждан, которые получили в 2017—2019 году так называемые «золотые паспорта» республики Кипр (гражданство в обмен на инвестиции), раскрыло издание «Аль-Джазира» (Al Jazeera).
REGNUMвчера в 02:31
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«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Новороссия27 августа в 01:49