Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике

Интерфакс 1 23

Алексей Навальный остается в стабильном состоянии в искусственной коме, об этом сообщили в берлинской клинике Charite, где лечат россиянина. Он подключен к аппарату искусственного дыхания в палате интенсивной терапии, симптоматика "холинергического кризиса" снижается, острой угрозы его жизни нет.