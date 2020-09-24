Блогер Алексей Навальный пробудет в Германии до тех пор, пока не закончится курс реабилитации. Об этом рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Представитель Навального сообщила, что процесс восстановления Навального займет еще много времени.

С чего всё началось В день отравления Алексея Навального сотрудники ФБК встретили в томской гостинице Xander бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщила в эфире «Навальный Live» глава отдела расследований ФБК Мария Певчих. Дождь 15:01