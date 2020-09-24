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Вести.Ru
Вести.Ru

Навальный останется в Германии до конца реабилитации

Блогер Алексей Навальный пробудет в Германии до тех пор, пока не закончится курс реабилитации. Об этом рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Представитель Навального сообщила, что процесс восстановления Навального займет еще много времени.В источнике
С чего всё началось
В день отравления Алексея Навального сотрудники ФБК встретили в томской гостинице Xander бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщила
 в эфире «Навальный Live» глава отдела расследований ФБК Мария Певчих.
Дождь15:01
Подробнее о событии
Znak.com

Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации

Znak.com15:06
Дождь

Мария Певчих: в день отравления Навального в томской гостинице был Борис Титов

Дождь15:01
Московский Комсомолец

Навальный проведет длительный курс реабилитации в Германии

Московский Комсомолец14:45
РБК

Представитель Навального обозначила сроки его пребывания в Германии

РБК14:43
News.ru

Навальный останется в Германии до полного восстановления

News.ru14:34
Интерфакс

Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации

Интерфакс14:34
Вести.Ru

Навальный останется в Германии до конца реабилитации

Вести.Ru15:06

Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода.
Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2
Evo-rus.com09:19
1,1K

Игрок «Локомотива» Мурило: мне комфортнее с Николичем, чем с Семиным

Игрок московского "Локомотива" Мурило Серкейра заявил, что ему комфортнее с нынешним наставником красно-зеленых Марко Николичем, чем с Юрией Семиным, который покинул свой пост 1 июля, передает Sport24.
Газета.Ru12:57

«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газета14:45
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Президентом Белоруссии официально стал Александр Лукашенко

В среду, 23 сентября, во Дворце Независимости в белорусской столице прошла церемония инаугурации, в ходе которой Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
Экономика сегоднявчера в 04:43
3,7K

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Производитель газированных напитков и соков Coca-Cola в скором будущем начнет продавать в России зерновой и молотый кофе, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru05:17
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В Британии зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 6634, что является самым высоким показателем с начала пандемии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные правительства страны.
Ведомости13:38
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Смольный прокомментировал очередь из скорых у Покровской больницы

В соцсетях и петербургских СМИ появилась информация о том, что снова, как и весной, в начале пандемии, у Покровской больницы образовались очереди из карет скорой помощи с пациентами, у которых подозревают коронавирус.
Вести.Ru11:07
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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