Навальный останется в Германии до конца реабилитации
Блогер Алексей Навальный пробудет в Германии до тех пор, пока не закончится курс реабилитации. Об этом рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Представитель Навального сообщила, что процесс восстановления Навального займет еще много времени.В источнике
С чего всё началось
В день отравления Алексея Навального сотрудники ФБК встретили в томской гостинице Xander бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщила
в эфире «Навальный Live» глава отдела расследований ФБК Мария Певчих.
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