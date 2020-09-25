Навальный останется в Германии до полной реабилитации
Блогер планирует оставаться в ФРГ до тех пор, пока не будет закончен весь курс реабилитации. По словам официального представителя Фонда борьбы с коррупцией Киры Ярмыш, на восстановление у основателя организации уйдет много времени.В источнике
С чего всё началось
Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации — это может занять несколько недель, сообщила
в трансляции на ютьюбе пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
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