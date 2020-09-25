Русская Планета 20

Блогер планирует оставаться в ФРГ до тех пор, пока не будет закончен весь курс реабилитации. По словам официального представителя Фонда борьбы с коррупцией Киры Ярмыш, на восстановление у основателя организации уйдет много времени.