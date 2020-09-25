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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Навальный останется в Германии до полной реабилитации

Блогер планирует оставаться в ФРГ до тех пор, пока не будет закончен весь курс реабилитации. По словам официального представителя Фонда борьбы с коррупцией Киры Ярмыш, на восстановление у основателя организации уйдет много времени.В источнике
С чего всё началось
Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации — это может занять несколько недель, сообщила
 в трансляции на ютьюбе пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
Дождьвчера в 14:35
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Коммерсантъ

Навальный останется в Германии на реабилитацию

Коммерсантъвчера в 15:27
News.ru

Навальный останется в Германии до полного восстановления

News.ruвчера в 14:34
Московский Комсомолец

Навальный проведет длительный курс реабилитации в Германии

Московский Комсомолецвчера в 14:45
РБК

Представитель Навального обозначила сроки его пребывания в Германии

РБКвчера в 14:43
Дождь

Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации

Дождьвчера в 14:35
Вести.Ru

Навальный останется в Германии до конца реабилитации

Вести.Ruвчера в 15:06
Интерфакс

Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации

Интерфаксвчера в 14:34

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РИА Новости00:57

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