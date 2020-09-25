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Интерфакс
Интерфакс

Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских медиков

Политик Алексей Навальный поблагодарил пилотов авиакомпании S7 и омских медиков за то, что они спасли ему жизнь. Он написал об этом в инстаграме. По его мнению, его хотели отравить с расчетом, чтобы он умер из-за отсутствия медицинской помощи на борту самолета, летевшего из Томска в Москву.В источнике
С чего всё началось
Политик Алексей Навальный выразил в своем Instagram благодарность
 людям, которые спасли его жизнь во время перелета из Томска в Москву, назвав их «неизвестными добрыми друзьями».
РБК07:44
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РИА Новости

Навальный поблагодарил омских врачей и пилотов S7

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НАВАЛЬНЫЙ поблагодарил пилотов и медиков, спасших ему жизнь в Омске

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РБК

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Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских медиков

Интерфакс07:29
Газета.Ru

Навальный поблагодарил пилотов и омских врачей за спасение его жизни

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Новый Омск

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News.ru23 сентября в 05:36

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