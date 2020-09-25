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Интерфакс
Интерфакс

Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских медиков

Политик Алексей Навальный поблагодарил пилотов авиакомпании S7 и омских медиков за то, что они спасли ему жизнь. Он написал об этом в инстаграме. По его мнению, его хотели отравить с расчетом, чтобы он умер из-за отсутствия медицинской помощи на борту самолета, летевшего из Томска в Москву.В источнике
С чего всё началось
Политик Алексей Навальный выразил в своем Instagram благодарность
 людям, которые спасли его жизнь во время перелета из Томска в Москву, назвав их «неизвестными добрыми друзьями».
РБК07:44
Подробнее о событии
РИА Новости

Навальный поблагодарил омских врачей и пилотов S7

РИА Новости09:21
Коммерческие Вести

НАВАЛЬНЫЙ поблагодарил пилотов и медиков, спасших ему жизнь в Омске

Коммерческие Вести07:00
Новый Омск

Навальный поблагодарил за свое спасение пилотов и омских медиков, но не всех

Новый Омск05:59
Город55.ру

Навальный наконец поблагодарил омских медиков за спасение

Город55.ру06:14
Газета.Ru

Навальный поблагодарил пилотов и омских врачей за спасение его жизни

Газета.Ru06:14
РБК

Навальный назвал спасших его от убийства «неизвестных добрых друзей»

РБК07:44
Коммерсантъ

Навальный поблагодарил пилотов и врачей за своевременную помощь

Коммерсантъ05:42

Начальник Генштаба оценил действия военных на учениях «Кавказ-2020»

Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.
РИА Новости10:40

МИД Франции начал расследование утечки переговоров Макрона и Путина

Сегодня стало известно, что представитель МИД Франции сообщил информацию о том, что начато внутреннее расследование по поводу инцидента с публикацией переговоров между президентами Путиным и Макроном, в частности и о деле оппозиционера Алексея Навального.
KDPConsulting.ru03:18
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Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального

Сенаторы разработали документ, который предусматривает санкции против российских чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального.
РБК19:46
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ВТБ направит на дивиденды за 2019 год 20,1 млрд рублей

Акционеры ВТБ на годовом общем собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 20,1 млрд рублей, или 10% от чистой прибыли банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из сообщения банка.
ТАСС08:50
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