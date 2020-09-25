Политик Алексей Навальный поблагодарил пилотов авиакомпании S7 и омских медиков за то, что они спасли ему жизнь. Он написал об этом в инстаграме. По его мнению, его хотели отравить с расчетом, чтобы он умер из-за отсутствия медицинской помощи на борту самолета, летевшего из Томска в Москву.

С чего всё началось Политик Алексей Навальный выразил в своем Instagram благодарность людям, которые спасли его жизнь во время перелета из Томска в Москву, назвав их «неизвестными добрыми друзьями». РБК 07:44