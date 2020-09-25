Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских медиков
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Политик Алексей Навальный поблагодарил пилотов авиакомпании S7 и омских медиков за то, что они спасли ему жизнь. Он написал об этом в инстаграме. По его мнению, его хотели отравить с расчетом, чтобы он умер из-за отсутствия медицинской помощи на борту самолета, летевшего из Томска в Москву.В источнике
С чего всё началось
Политик Алексей Навальный выразил в своем Instagram благодарность
людям, которые спасли его жизнь во время перелета из Томска в Москву, назвав их «неизвестными добрыми друзьями».
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