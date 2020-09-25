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Интерфакс
Интерфакс

Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских медиков

Политик Алексей Навальный поблагодарил пилотов авиакомпании S7 и омских медиков за то, что они спасли ему жизнь. Он написал об этом в инстаграме. По его мнению, его хотели отравить с расчетом, чтобы он умер из-за отсутствия медицинской помощи на борту самолета, летевшего из Томска в Москву.В источнике
С чего всё началось
Политик Алексей Навальный выразил в своем Instagram благодарность
 людям, которые спасли его жизнь во время перелета из Томска в Москву, назвав их «неизвестными добрыми друзьями».
РБК07:44
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Коммерческие Вести

НАВАЛЬНЫЙ поблагодарил пилотов и медиков, спасших ему жизнь в Омске

Коммерческие Вести07:00
РИА Новости

Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских врачей за спасение

РИА Новости06:48
Новый Омск

Навальный поблагодарил за свое спасение пилотов и омских медиков, но не всех

Новый Омск05:59
Город55.ру

Навальный наконец поблагодарил омских медиков за спасение

Город55.ру06:14
Газета.Ru

Навальный поблагодарил пилотов и омских врачей за спасение его жизни

Газета.Ru06:14
РБК

Навальный назвал спасших его от убийства «неизвестных добрых друзей»

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Коммерсантъ

Навальный поблагодарил пилотов и врачей за своевременную помощь

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Специалист вновь рекомендовал носить маски в общественных местах, мыть руки, избегать посещения массовых мероприятий, соблюдать социальную дистанцию и избегать близкого контакта с людьми, имеющими симптомы респираторной инфекции.
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