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Интерфакс
Интерфакс

Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских медиков

Политик Алексей Навальный поблагодарил пилотов авиакомпании S7 и омских медиков за то, что они спасли ему жизнь. Он написал об этом в инстаграме. По его мнению, его хотели отравить с расчетом, чтобы он умер из-за отсутствия медицинской помощи на борту самолета, летевшего из Томска в Москву.В источнике
С чего всё началось
Политик Алексей Навальный выразил в своем Instagram благодарность
 людям, которые спасли его жизнь во время перелета из Томска в Москву, назвав их «неизвестными добрыми друзьями».
РБК07:44
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РИА Новости

Навальный поблагодарил омских врачей и пилотов S7

РИА Новости09:21
Новый Омск

Навальный поблагодарил за свое спасение пилотов и омских медиков, но не всех

Новый Омск05:59
РБК

Навальный назвал спасших его от убийства «неизвестных добрых друзей»

РБК07:44
Город55.ру

Навальный наконец поблагодарил омских медиков за спасение

Город55.ру06:14
Газета.Ru

Навальный поблагодарил пилотов и омских врачей за спасение его жизни

Газета.Ru06:14
Коммерческие Вести

НАВАЛЬНЫЙ поблагодарил пилотов и медиков, спасших ему жизнь в Омске

Коммерческие Вести07:00
Коммерсантъ

Навальный поблагодарил пилотов и врачей за своевременную помощь

Коммерсантъ05:42

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RT на русском09:34
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