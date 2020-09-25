Общество
Газета.RuНавальный поблагодарил пилотов и омских врачей за спасение его жизни
Блогер Алексей Навальный поблагодарил пилотов и омских врачей, которые оказали ему необходимую помощь. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
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с чего всё началось
Политик Алексей Навальный выразил в своем Instagram благодарность людям, которые спасли его в жизнь во время перелета из Томска в Москву, назвав их «неизвестными добрыми друзьями».РБК06:14
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