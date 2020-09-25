Общество

Газета.RuГазета.RuНавальный поблагодарил пилотов и омских врачей за спасение его жизни

Блогер Алексей Навальный поблагодарил пилотов и омских врачей, которые оказали ему необходимую помощь. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
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с чего всё началось
Политик Алексей Навальный выразил в своем Instagram благодарность
 людям, которые спасли его в жизнь во время перелета из Томска в Москву, назвав их «неизвестными добрыми друзьями».
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В России, по данным оперштаба на 25 сентября, за сутки коронавирус выявлен у 7212 человек.
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
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В России начали действовать новые требования к поверке бытовых счетчиков.
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Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального

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Удалось доказать, что частицы пыли в космосе смешаны со льдом

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Месси: Суарес не заслужил такого ухода из «Барселоны»

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси тепло попрощался с уругвайским форвардом Луисом Суаресом, покинувшим стан сине-гранатовых на этой неделе.
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В Москве в возрасте 32 лет погибла дочь актера Владимира Конкина

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Кремль ответил на противоречия в заявлениях МИД и СВР по «Новичку»

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Общество

Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом призвал пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями перейти на удаленную работу или взять отпуск.
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Прививка от гриппа не спасет людей от COVID-19, однако все равно окажет помощь в борьбе с пандемией.
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