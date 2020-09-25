с чего всё началось

Блогер Алексей Навальный поблагодарил пилотов и омских врачей, которые оказали ему необходимую помощь. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Навальный поблагодарил пилотов и омских врачей за спасение его жизни

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Политика Германия в ОЗХО получила ноту от России с требованиями по Навальному Постпредство РФ при ОЗХО 23 сентября направило ноту постпредству ФРГ при организации с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Навальным, в частности, результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина. 276

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Политика Кремль ответил на противоречия в заявлениях МИД и СВР по «Новичку» Глава СВР Сергей Нарышкин 15 сентября напомнил, что все запасы отравляющего вещества «Новичок» в России уничтожены согласно протоколам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Экономика В Госдуме предложили повысить МРОТ до 20 тысяч рублей Глава комитета согласился с идеологией медианного подхода, но отметил, что реальный уровень МРОТ и прожиточного минимума должен быть на уровне 20 тысяч рублей. 1,9K