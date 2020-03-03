Общество
ВедомостиНавальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
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Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Политика
Владимир Путин предложил новые поправки в Конституцию
3 марта Президент России Владимир Путин предложил внести дополнительные поправки в основной закон страны.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс поздравила бойфренда с днем рождения горячими фотографиями
38-летняя исполнительница поделилась в инстаграме соблазнительными снимками с возлюбленным Сэмом Асгари, которому исполнилось 26 лет.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Наука
В яйцеклетках не существует стволовых клеток
Проанализировав все типы клеток в яичниках человека, шведские исследователи установили, что стволовых клеток там не существует.
Армия и оружие
Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет
По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции в Идлибе.
Армия и оружие
В Сирию направился четвертый большой десантный корабль ВМФ РФ
Большой десантный корабль ВМФ РФ "Новочеркасск" в понедельник, 2 марта, прошел Босфор и направился в Средиземное море.
Футбол
Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в Кубке России по футболу
Встречу между московскими "Спартаком" и ЦСКА, которая состоится 4 марта, обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Авто
Alfa Romeo Giulia получила версию GTA
Напомним, модификация GTA (Gran Turismo Alleggerita) появилась в 1965 году, когда заводское гоночное подразделение Autodelta сделало специальную версию купе Alfa Romeo Giulia.
Политика
Депутаты от КПРФ и ЛДПР проигнорировали обсуждение бюджета Липецка
Депутат от КПРФ Александр Ушаков напомнил о том, что смешанная система выборов в горсовет была принята всего 5 лет назад, а уже сейчас от нее хотят отказаться.
Происшествия
В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике
Правоохранительные органы обнаружили в Казани школьника, который планировал убийство своих одноклассников и изготовил видео о якобы совершённом преступлении.
Шоу-бизнес
Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны
Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Иран не являются целями для армии его страны в Сирии.
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Что касается даты премьеры Redmi Note 9, то компания представит его 12 марта.
Политика
Муфтий Татарстана возразил поправке о «государствообразующем народе» к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин обращает внимание, что коренные народы субъектов России вносили вклад в формирование России вместе с русскими, поэтому нет оснований закреплять понятие «государствообразующего народа» в Конституции, передает «Интерфакс».
Футбол
«А вы его увольте». Уткин рассказал о диалоге между представителями «Локо» и РФС о Сёмине
Известный блогер Василий Уткин рассказал о диалоге между представителем «Локомотива» и одним из футбольных чиновников, в котором была затронута тема поведения главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Гаджеты
Apple хочет выпустить «умную» клавиатуру для iPad
Американская компания Apple начала разработку клавиатуры для планшетных компьютеров iPad со встроенной сенсорной панелью.
Общество
Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии в бане
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли ее муж и двое друзей, на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 3 марта, обратилась к подписчикам и попросила прекратить «писать ей гадости».
Общество
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиянина с коронавирусом
РИА "Новости" / Виталий Белоусов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который вернулся из Италии в Россию.
Политика
Google поздравил Болгарию с Днем освобождения от османского ига
Поисковая система Google разместила на своей стартовой странице болгарский триколор в честь празднования Дня освобождения республики от османского ига.
Общество
Мошенники стали чаще воровать баллы со скидочных карт россиян
Количество случаев хищения баллов со скидочных карт россиян резко возросло.
Армия и оружие
ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Комиссия ООН уличила Воздушно-космические силы (ВКС) России в военных преступлениях в Сирии.
Экономика
Названы направления Подмосковья с самыми дорогими коттеджами
Названы направления Подмосковья с самыми дорогими коттеджами — это Ильинское, Минское и Новорижское шоссе.
Экономика
«Ростелеком» увеличил выручку на 5%
В четвертом квартале прошлого года выручка оператора выросла на 9% — до 94,8 млрд руб.
Футбол
Дель Пьеро назвал трех лучших футболистов из России
Легендарный итальянский нападающий Алессандро Дель Пьеро назвал тройку лучших футболистов из России.