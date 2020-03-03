Общество

ВедомостиВедомостиНавальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
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Навальный заявил о блокировке банковских счетов у членов его семьи

РБК06:20

Навальный пожаловался на блокировку счетов его семьи

Коммерсантъ05:43

У родных Алексея Навального и Ивана Жданова заблокировали банковские счета

Znak.com04:50

Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

Ведомости05:14

Навальный остался без денег. Следствие заблокировало счета всей его семьи

Фонтанка.Ру05:04

Песков не стал комментировать информацию о блокировке счетов членов семьи Навального

ТАСС05:20

У членов семьи Алексея Навального заблокировали счета в банках

Эхо Москвы06:08
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Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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