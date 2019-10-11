Общество

КоммерсантъКоммерсантъНавальный рассказал о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Политик Алексей Навальный рассказал о требовании прокуратуры арестовать его квартиру в Марьино. По его словам, прокурор Москвы направил соответствующие документы в суд по иску о взыскании более 4 млн руб. с организаторов оппозиционных акций 27 июля и 3 августа в Москве.
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