Общество
КоммерсантъНавальный рассказал о требовании прокуратуры арестовать его квартиру
Политик Алексей Навальный рассказал о требовании прокуратуры арестовать его квартиру в Марьино. По его словам, прокурор Москвы направил соответствующие документы в суд по иску о взыскании более 4 млн руб. с организаторов оппозиционных акций 27 июля и 3 августа в Москве.
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Футбол
Сборная России разгромила шотландцев. Дзюба отличился дублем
Два гола принес сборной зенитовец Артем Дзюба, по одному - Магомед Оздоев и Александр Головин.
47 новостей вчера в 16:46
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 08:12
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением
Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру 08:00
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Lenta.ru вчера в 11:11
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Коммерсантъ 04:23
Здоровье
Ребенка с тремя ногами прооперировали в Москве
Известия 07:15
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Происшествия
В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ
РИА Новости вчера в 08:24
Политика
Зеленский счел странным отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал странным тот факт, что между его страной и Россией курсируют поезда, а прямое авиасообщение отсутствует.
Известия вчера в 18:09
Шоу-бизнес
Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией
OAnews вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Происшествия
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту
Российская газета 08:30
Происшествия
Прощание с убитой в Саратове девочкой пройдёт 13 октября
Прощание с убитой в Саратове девятилетней девочкой пройдёт в воскресенье, 13 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
RT на русском 08:29
Финансы
Пенсия неработающих пенсионеров может превысить прожиточный минимум вдвое к 2022 году
Размер пенсий неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум этой категории граждан почти в два раза к 2022 году.
ТАСС 08:17
Политика
На Западе пнули Зеленского за клоунаду
Публика на Западе оказалась менее острой на язык, но тоже без восторгов восприняла выступление бывшего шоумена.
Дни.ру 08:43
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Политика
Фонд Навального признан иностранным агентом
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru 09 октября в 05:27
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 09 октября в 05:07
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Российская газета 03:30
Политика
Зеленский заявил, что не забудет о Крыме
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на мероприятиях по случаю Дня защитника Украины, заявил, что никогда не забудет о Крыме.
RT на русском 07:25
Культура
Масляков отреагировал на информацию о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков дал комментарии по поводу появившихся ранее сообщений о поборах в клубе.
Наша версия 09 октября в 07:42
Политика
В Кремле высказались о порядке выполнения шагов Минских соглашений
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он недоволен Минскими соглашениями 2015 года.
РЕН ТВ 09:23
Армия и оружие
Радикалы устроили перестрелку с боевиками ВСУ на Донбассе
В попытке прорваться к линии боевого соприкосновения на Донбассе, радикалы карательного батальона «Азов» устроили перестрелку с боевиками украинской армии.
Новостной фронт 07:57