Общество

КоммерсантъКоммерсантъНавальный рассказал о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Политик Алексей Навальный рассказал о требовании прокуратуры арестовать его квартиру в Марьино. По его словам, прокурор Москвы направил соответствующие документы в суд по иску о взыскании более 4 млн руб. с организаторов оппозиционных акций 27 июля и 3 августа в Москве.
Читать в источнике
Комментировать390

Подробнее о событии

Суд не стал арестовывать имущество организаторов незаконных акций в Москве

РИА Новости07:41

Квартиру Алексея Навального не сдали Росгвардии

Коммерсантъ08:36

Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

РБК06:15

Суд подтвердил отказ в аресте имущества оппозиционеров по иску прокуратуры Москвы

Ведомости08:06

Суд отказал в аресте имущества Навального и других оппозиционеров

Интерфакс07:29

Суд отказался арестовать квартиру Навального и его сторонников в рамках иска прокуратуры

ТАСС07:07

Прокуратура хочет арестовать квартиру Алексея Навального по иску в 5 млн рублей

Весьма05:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Происшествия

Тело пропавшей девочки обнаружили в Саратове

Саратов24 02:46
Здоровье

Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей

Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 07:47
Политика

Власти оценили призывы вернуть в России смертную казнь

Клишас напомнил, что Конституционный суд России неоднократно выступал против возвращения смертной казни, так как в результате моратория на нее сформировались гарантии прав человека не быть подвергнутым такому наказанию.
Lenta.ru 08:54
Политика

Туркменистан принимает саммит глав государств СНГ

По итогам Саммита заседатели примут документ ― Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ, инициированную главой Туркменистана.
Centralasia.news 08:47
Экономика

ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов

Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.
ТАСС 10:44
Общество

Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов

Человек, впервые в истории совершивший выход в открытый космос Алексей Леонов ушел из жизни.
Газета.Ru 09:04
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Политика

Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
РИА Новости 05:02
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Общество

В Великобритании выпустили первую в мире банковскую карту из золота

Реальное время 10:05
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
RT на русском 05:20
Происшествия

Кузнецова требует ужесточить наказание за убийство детей

Москва 24 08:40
Шоу-бизнес

Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Армия и оружие

Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

Lenta.ru вчера в 12:31
Происшествия

В Татарстане беспилотное такси остановили для проверки документов

В Иннополисе инспекторы ГИБДД остановили беспилотный автомобиль для проверки документов.
Российская газета 09:23
Авто

Власти раскрыли число заказов на автомобили Aurus

Как ранее сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в следующем году на мощностях НАМИ планируется собрать около 200 автомобилей Aurus.
AutoNews 08:30
Общество

Исторические здания СПбГУ при переезде в Пушкин останутся за вузом

Как рассказал проректор университета по экономическому развитию Михаил Кудилинский, первым зданием, которое будет построено на территории кампуса, станет университетская клиника.
КП - Санкт-Петербург вчера в 12:27
Экономика

Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей

«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
Ведомости 04:35
Авто

Новый Bentley Flying Spur получил версию Blackline

Компания Bentley представила новый седан Flying Spur в особой спецификации Blackline.
За рулем Кубань вчера в 10:46
Происшествия

Суд оштрафовал адвоката Беньяша

Право.ру 09:37
Общество

Тюменские школьники выступили в защиту оскорбившего их учителя

REGNUM 06:39
Происшествия

Сосед рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове

РИА Новости 09:22
Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 8 Pro

Китайская компания Xiaomi презентовала в России свой новый флагман — смартфон Redmi Note 8 Pro.
Naked Science 09 октября в 06:46
Футбол

«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско

Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости 08:19
Политика

Кремль призвал учесть мнение Донбасса в идее изменить порядок пунктов Минска-2

В ходе пресс-конференции Зеленский допустил выход Украины из минского процесса, если до Нового года Киев не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в документ «формулы Штайнмайера».
Известия 09:38
Кино

Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Экономика

«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке сервиса «Везёт»

Агрегатор такси «Яндекс.Такси» отозвал свое ходатайство о приобретении сервиса «Везёт».
РБК 10:37
Политика

Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»

Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
Известия 10:34
Общество

Минтруд решил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день, уточнили РБК в ведомстве.
РБК вчера в 17:00
Политика

Лукашенко призвал поддержать новую украинскую власть

Lenta.ru 09:05
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
Главное