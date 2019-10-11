Общество
КоммерсантъНавальный рассказал о требовании прокуратуры арестовать его квартиру
Политик Алексей Навальный рассказал о требовании прокуратуры арестовать его квартиру в Марьино. По его словам, прокурор Москвы направил соответствующие документы в суд по иску о взыскании более 4 млн руб. с организаторов оппозиционных акций 27 июля и 3 августа в Москве.
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Происшествия
Тело пропавшей девочки обнаружили в Саратове
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Политика
Власти оценили призывы вернуть в России смертную казнь
Клишас напомнил, что Конституционный суд России неоднократно выступал против возвращения смертной казни, так как в результате моратория на нее сформировались гарантии прав человека не быть подвергнутым такому наказанию.
Политика
Туркменистан принимает саммит глав государств СНГ
По итогам Саммита заседатели примут документ ― Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ, инициированную главой Туркменистана.
Экономика
ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов
Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.
Общество
Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов
Человек, впервые в истории совершивший выход в открытый космос Алексей Леонов ушел из жизни.
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Общество
В Великобритании выпустили первую в мире банковскую карту из золота
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Армия и оружие
Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
Происшествия
В Татарстане беспилотное такси остановили для проверки документов
В Иннополисе инспекторы ГИБДД остановили беспилотный автомобиль для проверки документов.
Авто
Власти раскрыли число заказов на автомобили Aurus
Как ранее сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в следующем году на мощностях НАМИ планируется собрать около 200 автомобилей Aurus.
Общество
Исторические здания СПбГУ при переезде в Пушкин останутся за вузом
Как рассказал проректор университета по экономическому развитию Михаил Кудилинский, первым зданием, которое будет построено на территории кампуса, станет университетская клиника.
Экономика
Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей
«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
Авто
Новый Bentley Flying Spur получил версию Blackline
Компания Bentley представила новый седан Flying Spur в особой спецификации Blackline.
Происшествия
Суд оштрафовал адвоката Беньяша
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 8 Pro
Китайская компания Xiaomi презентовала в России свой новый флагман — смартфон Redmi Note 8 Pro.
Футбол
«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
Политика
Кремль призвал учесть мнение Донбасса в идее изменить порядок пунктов Минска-2
В ходе пресс-конференции Зеленский допустил выход Украины из минского процесса, если до Нового года Киев не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в документ «формулы Штайнмайера».
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Экономика
«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке сервиса «Везёт»
Агрегатор такси «Яндекс.Такси» отозвал свое ходатайство о приобретении сервиса «Везёт».
Политика
Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»
Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
Общество
Минтруд решил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день, уточнили РБК в ведомстве.