Общество
BFM.ruНавальный рассказал о желании прокуратуры арестовать его квартиру
Прокуратура Москвы попросила суд арестовать единственную квартиру Алексея Навального в качестве обеспечительной меры по иску на пять миллионов рублей. Об этом сам политик рассказал в Instagram. Он отметил, что речь идет о его единственном жилье.
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Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:00
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Шоу-бизнес
Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
Mockva.ru 08:31
Армия и оружие
В Пентагоне призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Турции Хулуси Акар 10 октября провели телефонный разговор, во время которого обсудили проводимую Анкарой операцию на северо-востоке Сирии.
Вести.Ru 11:22
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Газета.Ru 10:37
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru 12:44
Здоровье
Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 13:20
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
РИА Новости вчера в 07:25
Экономика
Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Ведомости 09:49
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Происшествия
Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках
После опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы, УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.
Столица на Онего вчера в 06:23
Политика
Экс-посол США на Украине обвинила Трампа в своей отставке
Бывший посол США на Украине Мэри Йованович заявила, что ее отставка стала результатом прямого давления президента страны Дональда Трампа на Госдепартамент.
Вечерняя Москва 13:18
Наука
Ученые оживили мертвый мозг на несколько недель
Ученые из Японии удивили мир — им удалось сохранять жизнеспособность мозговой ткани мышей в течение 25 дней после извлечения из черепа грызунов, пишет издание Science Alert.
Sputnik Грузия 04:45
Армия и оружие
Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
Lenta.ru вчера в 12:31
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Спорт
Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Ридус 13:38
Происшествия
Убийце девятилетней девочки из Саратова предрекли пожизненный срок
Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы из Саратова был четырежды судим, и на этот раз его, вероятнее всего, ждет пожизненное лишение свободы.
Lenta.ru 14:39
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне
RT на русском 14:17
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Общество
Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен
Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.
Lenta.ru 09:39
Происшествия
В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка
Российская газета 12:23
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Политика
США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке
США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru 13:47
Футбол
Сборные России и Украины смогут сыграть в плей-офф Евро-2020 — УЕФА
Сборная России сможет сыграть с национальной командой Украины на стадии плей-офф финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года.
NewInform 11:20