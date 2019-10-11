Прокуратура Москвы попросила суд арестовать единственную квартиру Алексея Навального в качестве обеспечительной меры по иску на пять миллионов рублей. Об этом сам политик рассказал в Instagram. Он отметил, что речь идет о его единственном жилье.

Навальный рассказал о желании прокуратуры арестовать его квартиру

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