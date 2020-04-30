Политика

РБКРБКЗахарова и Навальный согласились на онлайн-дебаты 1 мая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и оппозиционный политик Алексей Навальный согласились провести онлайн-дебаты. Инициатором акции стала Захарова. В своем Facebook она предложила Навальному поговорить «не в судах, где можно спрятаться, за формулировки или адвокатов».
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Захарова и Навальный согласились на онлайн-дебаты 1 мая

РБК19:04

Захарова вызвала Навального на онлайн-дебаты

Znak.com16:46

Мария Захарова и Алексей Навальный сегодня, как ожидается, проведут онлайн-дебаты

Эхо Москвы19:21

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Ведомости17:19

Захарова получила согласие Навального на дебаты

Московский Комсомолец16:51

Навальный согласился на дебаты с Захаровой

REGNUM19:34

Мария Захарова вызвала Алексея Навального на дебаты. Он согласился

Дождь16:42
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:18, Ашберн
Экономика

«Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров

В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров.
Говорит Москва 05:25
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В Москве перенесли начало отключения горячей воды в домах

Власти Москвы скорректировали график отключения горячей воды из-за режима самоизоляции.
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Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости 17:57
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Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
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Хоккей

Хабибулин рассказал, как курил перед матчами в НХЛ

РИА Новости 06:36
Общество

Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости 18:56
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Футбол

ФНЛ проголосовала за досрочное завершение сезона

Футбольная национальная лига выступила за досрочное завершение сезона-2019/20.
RT на русском 18:32
Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
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Шоу-бизнес

Влад Топалов расплакался в прямом эфире

Слово и Дело 02:36
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Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба.
РИА Новости 10:44
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 15:33
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Кино

Умер индийский актер Риши Капур

30 апреля в клинике в индийском Мумбаи на 68 году жизни умер болливудский актер Риши Капур, передает телеканал NDTV.
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
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Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
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Политика

Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия 13:20
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Общество

Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»

На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва 08:56
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Общество

Российский врач заразил коронавирусом коллег после поездки в Турцию

Сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом от коллеги, который приехал из Турции и нарушил режим самоизоляции.
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Общество

Собянин определил условия продления срока действия проездных

Ранее сообщалось, что срок действия неиспользованных проездных на общественный транспорт Москвы продлят после 1 мая, если в период самоизоляции было не более шести поездок.
РИА Новости 19:11
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Футбол

«ПСЖ» объявили чемпионом Франции

Лига 1 официально объявила «ПСЖ» чемпионом Франции сезона 2019/2020. Напомним, чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса.
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Космос

Совет РАН по космосу одобрил создание многоразовой ракеты в России

Совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил предложенную Роскосмосом линейку новых ракет, в том числе и работы по созданию многоразовых ракет, которые сейчас использует американская компания SpaceX Илона Маска.
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Происшествия

В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину

В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
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Андрей Аршавин высмеял семью Яны Рудковской

Андрей и вовсе не постеснялся и публично высмеял сына Яны Рудковской Сашу Плющенко.
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Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»

Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru 28 апреля в 07:01
Культура

В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура 11:26
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Кино

Началась работа над фильмом «Иллюзия обмана 3»

News.ru вчера в 12:11
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Политика

На Украине пообещали сорвать строительство «Северного потока-2»

После завершения «Северного потока-2» «Газпром» может прекратить транзит через Украину, заявил директор оператора газотранспортной системы.
Ореанда-Новости вчера в 09:28
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

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Политика

Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии

В телефонном звонке 2 апреля Трамп сказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, что если Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не начнет сокращать добычу нефти, он не сможет помешать законодателям принять закон о выводе американских войск из королевства, сообщили четыре источника, знакомые с этим вопросом.
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Кино

Назвали самые убыточные фильмы 2019 года

Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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