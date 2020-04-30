Официальный представитель МИД России Мария Захарова и оппозиционный политик Алексей Навальный согласились провести онлайн-дебаты. Инициатором акции стала Захарова. В своем Facebook она предложила Навальному поговорить «не в судах, где можно спрятаться, за формулировки или адвокатов».

Захарова и Навальный согласились на онлайн-дебаты 1 мая

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