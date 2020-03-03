Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.

Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

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