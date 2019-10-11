Общество

ВедомостиВедомостиНавальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры и Росгвардии арестовать принадлежащую ему квартиру. Об этом он написал в Instagram.
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Суд отказался арестовать квартиру Навального и его сторонников в рамках иска прокуратуры

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Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

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Прокуратура хочет арестовать квартиру Алексея Навального по иску в 5 млн рублей

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Коммерсантъ06:43

Прокуратура потребовала арестовать квартиру Навального; суд отказал

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