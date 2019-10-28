Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также основателя ФБК Алексея Навального и Любови Соболь 88 млн руб. Об этом сообщил сам Навальный на своей странице в Twitter. Политик связывает подавшую иск компанию с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Навальный сообщил о взыскании ₽88 млн в пользу «Московского школьника»

Спорт WADA рассмотрит вопрос о статусе РУСАДА 4 ноября Вопрос о статусе в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 4 ноября, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, 28 октября сообщает ТАСС.

Политика Трамп назвал Зеленского «новым президентом России» Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".

Политика Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.

Политика На Украине заговорили о призывах к убийству Зеленского Призыв к убийству Зеленского был найден в словах депутата порошенковской партии «Европейская солидарность» Софии Федыны.

Шоу-бизнес Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте Некоторые из подписчиков упомянули об этом в комментариях, признавшись, что не сразу узнали примадонну на фото, подумав, что рядом с Гарри запечатлена именно Орбакайте.

Футбол Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.

Общество Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.

Общество ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.

Кино Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.

Хоккей Северсталь — СКА 1:1 (Серия буллитов) Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости одержали победу со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.

Происшествия Экс-премьер Дагестана признан виновным в растрате 41 млн рублей Напомним, что врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов был задержан в феврале прошлого года.

Фигурное катание Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Общество Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.

Политика Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.

Гаджеты Самый дешёвый флагман на Qualcomm Snapdragon 855 появился в продаже Китайский производитель Meizu выпустил в продажу самый дешёвый флагман на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855.

Происшествия Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.

Происшествия В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Шоу-бизнес У Максима Фадеева случился сердечный приступ Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.

Авто Volkswagen создал отдельную компанию для работы над беспилотниками Немецкий автопроизводитель Volkswagen создал дочернее предприятие Volkswagen Autonomy, которое займется разработкой беспилотным систем для всего концерна.