Общество

РБКРБКНавальный сообщил о взыскании ₽88 млн в пользу «Московского школьника»

Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также основателя ФБК Алексея Навального и Любови Соболь 88 млн руб. Об этом сообщил сам Навальный на своей странице в Twitter. Политик связывает подавшую иск компанию с бизнесменом Евгением Пригожиным.
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ФБК обязали выплатить 87,6 млн рублей за видео о комбинате питания «Московский школьник»

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