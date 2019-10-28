Общество
РБКНавальный сообщил о взыскании ₽88 млн в пользу «Московского школьника»
Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также основателя ФБК Алексея Навального и Любови Соболь 88 млн руб. Об этом сообщил сам Навальный на своей странице в Twitter. Политик связывает подавшую иск компанию с бизнесменом Евгением Пригожиным.
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Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ
Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
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Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
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Бур зонда Insight на Марсе частично «вытолкнуло из грунта»
Бурильное оборудование зонда Insight неожиданно повело себя при проведении исследовательских работ на Марсе.
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Обвиняемый в смертельном ДТП в Екатеринбурге отказался от полиграфа
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Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое
Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи.
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Сулейманов показал свою машину за 4 млн и мощностью 750 лошадиных сил
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов дал интервью экс-футболисту Евгению Савину для ютуб-канала «КраСава» и рассказал о своем автомобиле.
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Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Кино
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Происшествия
Жители Магадана прошлой ночью ощутили подземные толчки
Жители Магадана и поселка Ола ощутили подземные толчки в ночь с понедельника на вторник, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по региону.
Армия и оружие
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
Спорт
WADA рассмотрит вопрос о статусе РУСАДА 4 ноября
Вопрос о статусе в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 4 ноября, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, 28 октября сообщает ТАСС.
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Авто
Toyota готовит новый кроссовер Toyota Raize
Новый компактный кроссовер Toyota, первые слухи о котором появились минувшим летом, почти рассекречен.
Кино
Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма
Японский режиссер и аниматор Макото Синкай пообещал выпустить новый фильм уже в 2022 году.
Политика
В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
Происшествия
Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая
Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям тайно заключили брачный контракт
Королевский биограф Кэти Николь выпустила свою новую книгу, посвященную Кейт Миддлтон, и в этой работе она раскрыла малоизвестный, но очень любопытный факт о герцогине Кембриджской.
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Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США
Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
Кино
Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы на сиквел «Сияния»
Происшествия
Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент России Владимир Путин наградил медалью Нестерова бортпроводницу самолета Ан-24 Елену Лапуцкую, которая спасла 43 пассажиров при аварийной посадке воздушного судна в Нижнеангарске, Бурятия.
Футбол
Карпин скептически оценил шансы «Ростова» на победу в РПЛ
Наставник футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин оценил шансы своей команды на чемпионский титул по итогам текущего сезона.
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.
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