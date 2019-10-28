Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также основателя ФБК Алексея Навального и Любови Соболь 88 млн руб. Об этом сообщил сам Навальный на своей странице в Twitter. Политик связывает подавшую иск компанию с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Навальный сообщил о взыскании ₽88 млн в пользу «Московского школьника»

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