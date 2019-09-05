Происшествия
ИнтерфаксНавальный сообщил об обысках в ФБК
Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск. В твиттере "Навальный.Live" сообщается, что в офис пришли сотрудники ОМОН в масках. О целях обыска, по словам сотрудников ФБК, им не говорят.
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Армия и оружие
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Взгляд.ру вчера в 11:19
Футбол
Ирландия и Швейцария сыграли вничью, Дания разгромила Гибралтар
В другом матче 5-го тура группы D отборочного турнира Евро-2020 национальная команда Гибралтара принимала Данию.
Чемпионат вчера в 16:46
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Политика
Путин признался, что не видел ничего красивее Камчатки
Президент России Владимир Путин признался, что не видел в мире ничего красивее Камчатки и пообещал поддержать местный музей вулканов, возможно по линии Русского географического общества.
РИА Новости 00:28
Политика
Песков рассказал о планах Путина на 8 сентября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин намерен делать в единый день голосования, 8 сентября.
Газета.Ru вчера в 23:35
Наука
Пальцы денисовцев оказались не совсем похожи на неандертальские
Ugpressa.ru 04 сентября в 15:52
Музыка
В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04 сентября в 04:58
Экономика
Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar
С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).
Известия вчера в 19:54
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru вчера в 09:14
Теннис
Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 21:58
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном
Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Футбол
Талалаев: у меня дважды установку на игру делали самые молодые футболисты
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, какие нестандартные приёмы использует в работе.
Чемпионат 01:00
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Футбол
Суд рассмотрит ходатайства Кокорина и Мамаева об УДО
Алексеевский районный суд рассмотрит ходатайства Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Газета.Ru вчера в 16:03
Политика
Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Политика
За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности
Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
REGNUM вчера в 13:29
Единоборства
Хабиб официально сделал вес перед боем с Порье
Отмечается, что оба показали вес на весах 70,3 кг. Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Газета.Ru 01:19
Общество
Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
РИА Новости вчера в 15:51
Происшествия
Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург
Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.
РБК 01:23
Происшествия
В ТЦ Владикавказа произошла давка на распродаже
В одном из торговых центров Владикавказа произошла давка и многочисленные потасовки во время распродажи одежды по принципу «одна вещь — один рубль».
BFM.ru вчера в 12:37
Армия и оружие
Строители в Алеппо восстановили 200 жилых домов
ТК Звезда вчера в 23:48
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости вчера в 01:59
Экономика
Reuters оценил потери мировой экономики от торговой войны США и Китая
Неопределенность торговой политики, которая вызвана торговой войной между США и Китаем, к началу следующего года может привести к тому, что мировая экономика потеряет порядка $850 млрд, сообщает Reuters.
РБК вчера в 20:52
Политика
Путин пообещал смягчить наказание по экономическим статьям
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.
Известия 01:12