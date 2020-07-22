Общество

КоммерсантъКоммерсантъНавальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей

"Повар Путина" Пригожин прислал нам миллион рублей.
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ФБК вернул Пригожину миллион рублей

Дождь15:14

«Тошнит даже от мысли». ФБК Навального не смог жить с миллионом от Пригожина и вернул его обратно

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Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на один миллион рублей

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Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей

Коммерсантъ08:50

ФБК вернул Евгению Пригожину миллион рублей, которые тот отправил организации в качестве пожертвования

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Прокремлевский бизнесмен Пригожин заявил, что заставит Навального уважать его

Znak.com11:20

Навальный решил вернуть Пригожину 1 млн рублей

ЗакC.Ру08:12
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Здоровье

Число инфицированных COVID-19 на Украине преодолело новую психологическую отметку

По состоянию на утро 21 июля в Центр поступило 1044 сообщения о подозрении на COVID-19.
Украина.ру вчера в 02:36
Происшествия

Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.
RT на русском 12:00
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Происшествия

Более 12 тысяч случаев коронавируса подтверждено в Иркутской области

По сообщению оперативного штаба, на 23 июля 2020 года в Иркутской области подтверждено 12323 случая заболевания коронавирусом.
Областная газета (г. Иркутск) 22:34
Футбол

Губерниев отреагировал на выход «Химок» в РПЛ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выходе подмосковных «Химок» в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 11:41
Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
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Общество

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

BFM.ru 10:39
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Экономика

Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
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Наука

Ученые уточнили теорию Дарвина: выживает самый дружелюбный

Evo-rus.com 01:11
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Общество

Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля

Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
Evo-rus.com 06:49
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Единоборства

Рой Джонс согласился на бой с 54-летним Майком Тайсоном

TV BRICS 09:10
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Армия и оружие

На Украине пригрозили уничтожить войска в Крыму за 36 часов

Как заявил украинским СМИ военный эксперт Михаил Гончар, в случае начала полномасштабных боевых действий против Киева группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело 11:20
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Экономика

Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru вчера в 10:06
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Политика

Трамп: США могут потребовать от Китая закрыть и другие дипучреждения

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Америка потребует от Китая закрыть и другие дипломатические учреждения на территории страны.
Газета.Ru 18:21
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
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Происшествия

СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском 22:30
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Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
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Здоровье

Алтайский врач рассказала, что пациенты с коронавирусом скрывают свой диагноз

Специалист отмечает, что пациенты, которые заражены коронавирусом, скрывают свой диагноз, поэтому врач призывает СМИ меньше писать о том, что болезнь протекает бессимптомно.
АМИТЕЛ 22:36
Путешествия

«Интурист» предложит туры с кэшбеком в 12 регионов России

В компании пояснили, что участие в программе Ростуризма даст возможность увеличить сроки пребывания туристов в регионах, а путешественникам возможность сэкономить.
Интерфакс 11:58
Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Российская газета 09:49
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Политика

Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с первым для себя отчетом о работе правительства.
Газета.Ru 09:36
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Шоу-бизнес

В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения

Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор 03:40
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Происшествия

Следствие по делу Абызова находится в завершающей стадии

Следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова находится в завершающей стадии.
ТАСС 21:16
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Общество

Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус

Газета.Ru 08:34
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Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
Ридус 15:49
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Кино

HBO начал работу над приквелом сериала «Игра престолов»

В HBO начали работу над приквелом «Игры престолов». Сериал получил название «Дом дракона», пишет Insider со ссылкой на источник.
Live24 01:41
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Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com вчера в 09:52
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Во вторник, 21 июля, стартовали продажи на российском рынке внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Тарантас Ньюс 09:33
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Общество

Вильфанд сообщил о наступлении аномальной жары в ряде регионов РФ

Наиболее значимые отклонения от климатической нормы будет наблюдаться именно в Якутии, подчеркнул метеоролог в интервью журналистам ТАСС.
Слово и Дело 02:55
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Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета вчера в 06:08
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Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа

CT news 09:11
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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