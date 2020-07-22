Общество

КоммерсантъКоммерсантъНавальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей

"Повар Путина" Пригожин прислал нам миллион рублей.
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Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей

Коммерсантъ08:50

Прокремлевский бизнесмен Пригожин заявил, что заставит Навального уважать его

Znak.com11:20

Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на один миллион рублей

Piter.tv09:30

ФБК вернул Пригожину миллион рублей

Дождь15:14

ФБК вернул Евгению Пригожину миллион рублей, которые тот отправил организации в качестве пожертвования

Эхо Москвы08:33

«Тошнит даже от мысли». ФБК Навального не смог жить с миллионом от Пригожина и вернул его обратно

Фонтанка.Ру08:25

Навальный решил вернуть Пригожину 1 млн рублей

ЗакC.Ру08:12
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
Происшествия

Один из обвиняемых полицейских просит возобновить дело против Голунова

Бывший сотрудник УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец заявил в суде, что попросит Генпрокуратуру возобновить уголовное дело по сбыту наркотиков против Ивана Голунова.
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Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
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Глушаков прокомментировал итоги сезона для «Ахмата»

Игрок «Ахмата» Денис Глушаков высказался о прошедшем сезоне.
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Происшествия

США осудили удар в Афганистане, приведший к гибели мирных жителей

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Политика

Байден назвал Трампа «первым президентом-расистом» в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал действующего главу государства республиканца Дональда Трампа "первым расистом, который избрался в президенты".
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ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил на закладе, что эти фрегаты будут вооружены гиперзвуковым оружием.
РИА Новости 20:02
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Общество

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Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
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Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

РБК 02:34
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Шоу-бизнес

«Ах, какая женщина»: 71-летняя Пугачева удивила худыми ногами

На посткарантинной вечеринке Алла Борисовна, не задумываясь, выпорхнула на танцпол вместе с похудевшим Николаем Басковым, певицей Еленой Север и Мариной Юдашкиной.
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Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году

Доллар может рухнуть в 2020 году, заявил экономист Михаил Делягин, подсказав, в какой валюте лучше хранить свои сбережения.
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Музыка

Группа ABBA выпустит новые песни в 2021 году

Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году, сообщает издание The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда.
Известия 20:30
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
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Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета вчера в 06:08
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Происшествия

На Камчатке нашли тело туриста, пропавшего на вулкане 17 дней назад

РИА Новости 20:57
Финансы

В долларе увидели угрозу для мировой экономики

Доминирование доллара в мировой торговле и финансах несет угрозу и может усугубить экономические последствия пандемии коронавируса.
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Экономика

Великобритания поплатилась за выход из Евросоюза

Инвесторы делают ставку на евро и отворачиваются от Великобритании на фоне неопределенности, пишет Bloomberg.
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Британия расширит полномочия спецслужб в борьбе со шпионажем

Британское правительство планирует предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем.
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Здоровье

Кардиолог Зубаилова озвучила пять главных симптомов больного сердца

Врач общей практики и кардиолог Светлана Зубаилова в своем Instagram рассказала, при каких симптомах нужно незамедлительно обращаться к врачу.
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Технологии

Microsoft представила концепт интерфейса для Office будущего

Корпорация Microsoft представила общественности концепт интерфейса и дизайн текстового редактора будущей версии Office.
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Общество

Медкомиссия в Якутске отменила принудительное лечение шамана Габышева

Повторная медкомиссия приняла решение о том, что принудительно содержать якутского шамана Александра Габышева в психиатрической больнице нет необходимости.
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Общество

Российское посольство в США направило в Госдепартамент ноту протеста

Как рассказали в редакции канала, н съемочную группу напали «люди в камуфляже».
Эхо Москвы 14:02
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Общество

Ростуризм назвал условия компенсации за поездки в Крым и в Сочи

В программе компенсаций денег за отдых внутри страны примут участие все регионы, в том числе Крым и Кубань.
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Хоккей

Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
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Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
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Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 20 июля в 12:17
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Дума окончательно приняла закон об отчуждении территории России

Государственная дума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о признании экстремизмом отчуждение части территории Российской Федерации.
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Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах

Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
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Навальному предъявили обвинения по делу о клевете на ветерана

Следственный комитет РФ предъявил обвинение Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил РАПСИ адвокат Вадим Кобзев.
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28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж

Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
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Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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