Происшествия Один из обвиняемых полицейских просит возобновить дело против Голунова Бывший сотрудник УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец заявил в суде, что попросит Генпрокуратуру возобновить уголовное дело по сбыту наркотиков против Ивана Голунова. 54

Общество В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости». 1,6K

Политика Байден назвал Трампа «первым президентом-расистом» в США Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал действующего главу государства республиканца Дональда Трампа "первым расистом, который избрался в президенты".

Армия и оружие ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил на закладе, что эти фрегаты будут вооружены гиперзвуковым оружием.

Авто Автомобили Kia оказались самыми ликвидными во всем мире В ходе анализа стоимости порядка 5,7 млн автомобилей, купленных новыми в первое полугодие 2017 года, эксперты выяснили, что за первые 3 года с момента приобретения машина теряет самую значительную часть первоначальной стоимости.

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 101

Музыка Группа ABBA выпустит новые песни в 2021 году Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году, сообщает издание The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда. 3

Экономика Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. 64

Финансы В долларе увидели угрозу для мировой экономики Доминирование доллара в мировой торговле и финансах несет угрозу и может усугубить экономические последствия пандемии коронавируса. 7

Экономика Великобритания поплатилась за выход из Евросоюза Инвесторы делают ставку на евро и отворачиваются от Великобритании на фоне неопределенности, пишет Bloomberg.

Здоровье Кардиолог Зубаилова озвучила пять главных симптомов больного сердца Врач общей практики и кардиолог Светлана Зубаилова в своем Instagram рассказала, при каких симптомах нужно незамедлительно обращаться к врачу. 6

Общество Медкомиссия в Якутске отменила принудительное лечение шамана Габышева Повторная медкомиссия приняла решение о том, что принудительно содержать якутского шамана Александра Габышева в психиатрической больнице нет необходимости. 191

Общество Ростуризм назвал условия компенсации за поездки в Крым и в Сочи В программе компенсаций денег за отдых внутри страны примут участие все регионы, в том числе Крым и Кубань.

Хоккей Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года. 1

Энергетика Европа нашла замену российскому газу Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому». 461

Политика Дума окончательно приняла закон об отчуждении территории России Государственная дума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о признании экстремизмом отчуждение части территории Российской Федерации. 93