Общество
КоммерсантъНавальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
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Происшествия
Один из обвиняемых полицейских просит возобновить дело против Голунова
Бывший сотрудник УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец заявил в суде, что попросит Генпрокуратуру возобновить уголовное дело по сбыту наркотиков против Ивана Голунова.
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Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
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Глушаков прокомментировал итоги сезона для «Ахмата»
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал действующего главу государства республиканца Дональда Трампа "первым расистом, который избрался в президенты".
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Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
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Российская газета вчера в 06:08
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В долларе увидели угрозу для мировой экономики
Доминирование доллара в мировой торговле и финансах несет угрозу и может усугубить экономические последствия пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:10
Экономика
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Инвесторы делают ставку на евро и отворачиваются от Великобритании на фоне неопределенности, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 13:53
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Британия расширит полномочия спецслужб в борьбе со шпионажем
Британское правительство планирует предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем.
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Врач общей практики и кардиолог Светлана Зубаилова в своем Instagram рассказала, при каких симптомах нужно незамедлительно обращаться к врачу.
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Microsoft представила концепт интерфейса для Office будущего
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Как рассказали в редакции канала, н съемочную группу напали «люди в камуфляже».
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Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
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Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
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Дума окончательно приняла закон об отчуждении территории России
Государственная дума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о признании экстремизмом отчуждение части территории Российской Федерации.
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