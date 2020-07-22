Общество
КоммерсантъНавальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
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Наука
Обнаружена рыба, не накапливающая микропластик в организме
ToDay News Ufa вчера в 18:03
Общество
В Австрии вновь ввели обязательный масочный режим в магазинах
Вчера, 21 июля, в ходе пресс-конференции правительства канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что супермаркетах, банках, на почте и во всех сферах повседневной жизни вновь будет введен обязательный масочный режим.
RuNews24.ru вчера в 10:19
Культура
Премьера пятого сезона мультсериала «Маша и Медведь» состоится 30 июля
Анонс пятого сезона любимого мультфильма детей и взрослых сделала пресс-служба компании Animaccord, отметив, что проект будет запущен в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD».
Evo-rus.com 21 июля в 05:13
Футбол
«Уфа» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 30-го тура РПЛ
Футбольный клуб "Уфа" сыграл на своем поле вничью с тульским "Арсеналом" в матче заключительного 30-го тура чемпионата России сезона-2019/20.
МК-Спорт вчера в 14:19
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 21 июля в 03:27
Общество
Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости вчера в 02:53
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета вчера в 09:49
Игры
Огни ночного города: Первый взгляд на официальную карту мира Cyberpunk 2077
Srnsk 21 июля в 19:23
Общество
Сенатор Совета Федерации собирается в Хабаровск
Сенатор Совета Федерации Елена Грешнякова собирается в Хабаровск. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.
КП - Хабаровск вчера в 21:58
Футбол
РФС отстранил защитника «Спартака» Ещенко от трех матчей Кубка России
Футболиста Андрея Ещенко лишили возможности участвовать в трех матчах Кубка России и обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
iReactor 21 июля в 20:21
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
Ридус вчера в 15:49
Здоровье
В Приморье отметили рост числа бессимптомных случаев коронавируса
Санитарные врачи фиксируют рост числа бессимптомных случаев коронавируса в Приморье, распространение преобладает среди офисных работников, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:37
Общество
Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
"Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
РИА Новости вчера в 20:20
Общество
Захваченный монастырь на Урале покинули около 40 человек
Около 40 человек, включая монахинь, священников и мирян, покинули Среднеуральский женский монастырь после конфликта схиигумена Сергия и игуменьи Варвары.
URA.Ru вчера в 16:17
Кино
На Netflix вышел сериал по мотивам легенд о короле Артуре
RuNews24.ru вчера в 05:06
Армия и оружие
В ОСК назвали сроки получения флотом фрегатов с гиперзвуковым оружием
Российский Военно-морской флот получит новые фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», оснащенные гиперзвуковым оружием, в 2025-2026 годах.
РБК вчера в 23:37
Футбол
Лэмпард считает, что Пулишич может стать важным игроком «Челси»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команда могла спасти игру против «Ливерпуля» в 37-м туре чемпионата Англии (3:5). Также он оценил игру Кристиана Пулишича, который вышел на замени и отметился голом и голевой передачей.
Спорт-Экспресс вчера в 23:06
Происшествия
В квартире в центре Москвы нашли убитой девушку
В Москве в квартире в Колпачном переулке нашли тело женщины 1993 года рождения, сообщает Главное следственное управление по Москве.
РБК вчера в 08:38
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС вчера в 08:17
Технологии
Microsoft показала обновленный дизайн Office 365
Microsoft раскрыла детали того, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав офисного пакета компании.
Piter.tv вчера в 07:24
Музыка
Группа ABBA впервые за почти 40 лет выпустит новые песни
Шведская группа ABBA собирается выпустить пять новых песен в 2021 году.
Вечерняя Москва вчера в 19:57
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
ToDay News Ufa вчера в 08:06
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
Общество
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК вчера в 20:13
Общество
На Колыме у вахтовиков «Полиметалла» обнаружили коронавирус
Магадан, Магаданская область, 23 июля 2020, 05:41 — REGNUM В вахтовом посёлке золотодобытчиков компании «Полиметалл» в Среднеканском районе Магаданской области выявили несколько случаев заражения коронавирусом работников.
REGNUM вчера в 22:41
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Технологии
Arm не предлагать: Apple не проявила интереса к покупке британского разработчика
В случае с вероятной покупкой активов Arm компанией NVIDIA инициативу могла проявлять последняя, но у SoftBank на их счёт могли иметься свои планы, и дело не только в возможном публичном размещении акций британского холдинга.
3DNews вчера в 23:49
Игры
Слухи: Microsoft выпустит Xbox Series X в ноябре
3DNews вчера в 23:08
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00