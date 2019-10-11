Общество

Lenta.ruLenta.ruНавальный заявил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Блогер Алексей Навальный на своей странице в Instagram сообщил, что московская прокуратура обратилась в суд с требованием арестовать его квартиру на юго-востоке столицы.
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