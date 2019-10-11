Блогер Алексей Навальный на своей странице в Instagram сообщил, что московская прокуратура обратилась в суд с требованием арестовать его квартиру на юго-востоке столицы.

Навальный заявил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Армия и оружие Эрдоган отказался остановить военную операцию в Сирии Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не отступит и не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, передает NTV.

Политика Кремль отреагировал на идею Зеленского изменить Минские соглашения Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений.

Общество Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.

Футбол Украина — Литва 2:0 (2-й тайм) Сборная Украины одержала победу над национальной командой Литвы в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Политика В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2» Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».

Шоу-бизнес Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.

Шоу-бизнес Заворотнюк находится в состоянии сопора Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.

Футбол Маркизио резко высказался о бомбардировке Турцией Сирии Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в резкой форме прокомментировал бомбардировки Турцией территории Сирии, которую удерживают курды.

Общество Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.

Здоровье Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.

Спорт Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.

Политика США заявили о достижении значительной сделки с Китаем США удалось достичь значительной сделки с Китаем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Культура Александр Масляков отреагировал на слова комика о поборах в КВН Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах внутри клуба.

Политика WP: Экс-посол США на Украине обвинила Трампа в своей отставке Экс-посол США на Украине Мэри Йованович заявила, что американский президент Дональд Трамп лично добивался её отставки.

Футбол «Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.

Футбол Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020 Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Армия и оружие Взрыв прогремел у аванпоста военных США в Сирии Рядом с аванпостом американских военнослужащих у города Кобани (Айн-эль-Араб) в Сирии произошел взрыв.

Общество Forbes объяснил появление данных о долге в ₽1 трлн у «Сафмара» Российское издание журнала Forbes прокомментировало заявление группы «Сафмар», в котором статья о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева в ₽1 трлн была названа «откровенной ложью» и «образчиком коррумпированной журналистики».

Экономика Котировки «Яндекса» упали более чем на 12% Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.

Наука В янтаре сохранились останки древней беспозвоночной «плесневой свиньи» Джордж Пойнар (George Poinar) и Дайана Нельсон (Diane Nelson) отмечают, что и диета его была подходящей: тут же, в янтаре, сохранились плесневые грибы и еще более мелкие беспозвоночные, которыми питалась эта «плесневая свинья», копаясь в теплой и влажной грязи.