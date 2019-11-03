Общество

Lenta.ruLenta.ruНавка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

Во время интервью журналист заметил, что согласно декларации о доходах, в 2018 году Навка заработала в 10 раз больше Пескова. На вопрос, не чувствует ли ее муж себя «немного ущемленным в такой ситуации», спортсменка ответила, что он «счастлив, рад и доволен».
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с чего всё началось

Татьяна Навка: Четверные прыжки – это огромная нагрузка на позвоночник девочек, никто не знает, как это скажется на них с возрастом

Волею случая мы познакомились с руководством одной из сетей отелей, предложили такую идею, они заинтересовались.
Фонтанка.Рувчера в 13:18

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Татьяна Навка ответила на вопрос о разнице доходов с Песковым

РБК10:31

«Мой муж себя не чувствует ущемленным»: Навка прокомментировала разницу в доходах с Песковым

Forbes04:36

Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

Газета.Ru08:02

«Мой муж не чувствует себя ущемленным»: Навка ответила на вопрос о доходах Пескова

Дождь07:58

Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

Lenta.ru06:54

Навка рассказала о доходах Пескова: «Муж не чувствует себя ущемленным»

Московский Комсомолец06:01

Дмитрий Песков не чувствует себя «ущемленным» из-за разницы доходов с супругой Татьяной Навкой

Эхо Москвы09:06
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
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У берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна

Российская газета 17:16
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Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 18:04
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Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд

Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
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Происшествия

В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 16:17
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«Бавария» уволила главного тренера

Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
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Происшествия

Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе

Lenta.ru 06:48
Автоспорт

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Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 гг. Что касается Гран-при США, его победителем стал Боттас.
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Общество

Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева

Интерфакс 17:30
Космос

«Самой громкой премьерой будущего станет полностью электрический кроссовер»

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Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1

В матче 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».
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Гаджеты

Смартфон Honor Magic 3 получит поддержку 5G

UfaTime.ru вчера в 05:32
Общество

«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Шоу-бизнес

Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной

Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
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Наука

Польза каннабиса при психических расстройствах признана мифом

Австралийские ученые подтвердили опасения относительно опасности каннабиса, как средства для лечения психических расстройств.
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В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку»

В Кремле прокомментировали решение Копенгагена по строительству газпровода «Северный поток - 2». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проект мог быть реализован и без согласования с Данией.
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Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge

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Шоу-бизнес

Нищий отец Стаса Пьехи ходит в столовую для бродяг

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Алла Пугачева не захотела выйти на бис во время концерта в Минске

Несмотря на просьбы аудитории, певица не захотела выйти на бис, удалившись за кулисы.
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Игрок «Эвертона» получил страшную травму в матче против «Тоттенхэма»

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В Гонконге мужчина напал с ножом на протестующих

Неизвестный напал с ножом на протестующих около торгового центра в районе Тай Ку, в результате столкновения пострадали шесть человек, включая нападавшего, сообщает South China Morning Post.
Известия 16:03
Кино

Названы самые жуткие монстры в истории кино

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Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили

Тарантас Ньюс 02:19
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.
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Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить

Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
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Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
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Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией

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Происшествия

Погибшие в Эссексе мигранты были гражданами Вьетнама

Погибшие мигранты, найденные в фургоне грузовика в британском Эссексе, были гражданами Вьетнама.
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Татьяна Навка
Советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России. Двукратная чемпионка Белоруссии в паре с Николаем Морозовым. Заслуженный мастер спорта России.
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