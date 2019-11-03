Общество
Lenta.ruНавка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Во время интервью журналист заметил, что согласно декларации о доходах, в 2018 году Навка заработала в 10 раз больше Пескова. На вопрос, не чувствует ли ее муж себя «немного ущемленным в такой ситуации», спортсменка ответила, что он «счастлив, рад и доволен».
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с чего всё началось
Татьяна Навка: Четверные прыжки – это огромная нагрузка на позвоночник девочек, никто не знает, как это скажется на них с возрастом
Волею случая мы познакомились с руководством одной из сетей отелей, предложили такую идею, они заинтересовались.Фонтанка.Рувчера в 13:18
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Происшествия
У берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна
Российская газета 17:16
Общество
Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды
Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.
REGNUM 01 ноября в 17:57
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Ведомости 06:27
Кино
Телекомпания HBO снимет приквел к сериалу «Игра престолов»
На официальной странице сериала, каждую серию которого с замиранием сердца ожидал весь мир, появилась информация о приквеле к "Игре престолов".
МТВ онлайн 31 октября в 22:02
Происшествия
В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде
Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 16:17
Футбол
«Бавария» уволила главного тренера
Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 15:10
Автоспорт
Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 гг. Что касается Гран-при США, его победителем стал Боттас.
Интерфакс-Спорт 15:50
Космос
«Самой громкой премьерой будущего станет полностью электрический кроссовер»
Коммерсантъ FM 01 ноября в 10:17
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1
В матче 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».
Чемпионат 16:56
Гаджеты
Смартфон Honor Magic 3 получит поддержку 5G
UfaTime.ru вчера в 05:32
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Шоу-бизнес
Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной
Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ 15:41
Наука
Польза каннабиса при психических расстройствах признана мифом
Австралийские ученые подтвердили опасения относительно опасности каннабиса, как средства для лечения психических расстройств.
МедиаПоток вчера в 07:08
Политика
В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку»
В Кремле прокомментировали решение Копенгагена по строительству газпровода «Северный поток - 2». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проект мог быть реализован и без согласования с Данией.
Рифей-Пермь 12:36
Технологии
Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge
Актуальные Новости 03:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не захотела выйти на бис во время концерта в Минске
Несмотря на просьбы аудитории, певица не захотела выйти на бис, удалившись за кулисы.
Дни24 04:11
Происшествия
В Гонконге мужчина напал с ножом на протестующих
Неизвестный напал с ножом на протестующих около торгового центра в районе Тай Ку, в результате столкновения пострадали шесть человек, включая нападавшего, сообщает South China Morning Post.
Известия 16:03
Кино
Названы самые жуткие монстры в истории кино
Life.ru вчера в 08:07
Авто
Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили
Тарантас Ньюс 02:19
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.
Известия 07:21
Гаджеты
Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 31 октября в 12:18
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Комсомольская правда вчера в 16:35
Происшествия
Погибшие в Эссексе мигранты были гражданами Вьетнама
Погибшие мигранты, найденные в фургоне грузовика в британском Эссексе, были гражданами Вьетнама.
RT на русском 01 ноября в 17:01