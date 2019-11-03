Волею случая мы познакомились с руководством одной из сетей отелей, предложили такую идею, они заинтересовались.

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Во время интервью журналист заметил, что согласно декларации о доходах, в 2018 году Навка заработала в 10 раз больше Пескова. На вопрос, не чувствует ли ее муж себя «немного ущемленным в такой ситуации», спортсменка ответила, что он «счастлив, рад и доволен».

Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

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Политика Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.

Происшествия Подросток умер на вечеринке в Перми Подросток скончался во время празднования дня рождения в Дзержинском районе Перми 2 ноября.

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