Общество

Lenta.ruLenta.ruНавка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

Во время интервью журналист заметил, что согласно декларации о доходах, в 2018 году Навка заработала в 10 раз больше Пескова. На вопрос, не чувствует ли ее муж себя «немного ущемленным в такой ситуации», спортсменка ответила, что он «счастлив, рад и доволен».
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с чего всё началось

Татьяна Навка: Четверные прыжки – это огромная нагрузка на позвоночник девочек, никто не знает, как это скажется на них с возрастом

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Фонтанка.Рувчера в 13:18

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Татьяна Навка ответила на вопрос о разнице доходов с Песковым

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«Мой муж себя не чувствует ущемленным»: Навка прокомментировала разницу в доходах с Песковым

Forbes04:36

Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

Газета.Ru08:02

Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

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«У него прекрасная жена»: Навка раскрыла секрет гармоничных отношений с мужем

Телепрограмма07:24

Навка рассказала о доходах Пескова: «Муж не чувствует себя ущемленным»

Московский Комсомолец06:01

Дмитрий Песков не чувствует себя «ущемленным» из-за разницы доходов с супругой Татьяной Навкой

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Советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России. Двукратная чемпионка Белоруссии в паре с Николаем Морозовым. Заслуженный мастер спорта России.
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