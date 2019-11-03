Общество
Lenta.ruНавка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Во время интервью журналист заметил, что согласно декларации о доходах, в 2018 году Навка заработала в 10 раз больше Пескова. На вопрос, не чувствует ли ее муж себя «немного ущемленным в такой ситуации», спортсменка ответила, что он «счастлив, рад и доволен».
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Татьяна Навка: Четверные прыжки – это огромная нагрузка на позвоночник девочек, никто не знает, как это скажется на них с возрастом
Волею случая мы познакомились с руководством одной из сетей отелей, предложили такую идею, они заинтересовались.Фонтанка.Рувчера в 13:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:06, Вашингтон
Здоровье
Больное место: Путин выделил на здравоохранение еще 500 млрд рублей
В Калининград Владимир Путин прилетел обсудить с губернаторами проблемы здравоохранения.
Авто
Renault Samsung готовит шесть новых авто в 2020 году
Renault Samsung Motors заявил, что к 2020 году компания выпустит на внутреннем автомобильном рынке шесть новых моделей, например XM3, ZOE и рестайлинговый Capture.
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подарила Симоньян одежду для новорожденной от Gucci
Телеведущая показала одежду для младенцев, которую подарила Ольга Бузова. Певица основательно закупилась в ЦУМе.
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
Политика
Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова.
Фигурное катание
Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй
Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью Евой
Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью от Александра Цекало в честь ее дня рождения.
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
Происшествия
Подросток умер на вечеринке в Перми
Подросток скончался во время празднования дня рождения в Дзержинском районе Перми 2 ноября.
Авто
В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года почти без пробега
Пробег 33-летнего автомобиля составляет всего 46 км – с таким показателем он поступил с завода.
Футбол
Краснодар — Ростов 2:2
"Ростов" упустил победу над "Краснодаром" в матче 15-го тура чемпионата России.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
Хоккей
Хоккеистов Овечкина и Ковальчука заподозрили в наличии гражданства США
У хоккеистов Александра Овечкина и Ильи Ковальчука может быть два паспорта — России и США.
Футбол
«Барселона» за семь минут получила три мяча и проиграла «Леванте»
Общество
Названы ухудшающие настроение продукты
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не рекомендуется употреблять при плохом настроении.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Армия и оружие
Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю
Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Технологии
Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Хоккей
«Авангард» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ
Омский "Авангард" одержал победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Кино
Телекомпания HBO снимет приквел к сериалу «Игра престолов»
На официальной странице сериала, каждую серию которого с замиранием сердца ожидал весь мир, появилась информация о приквеле к "Игре престолов".
Армия и оружие
Военные НАТО пожаловались на преследование русскими
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
Происшествия
В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих и откусил одному ухо
В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих в результате политического спора, сообщает South China Morning Post.