Общество
Lenta.ruНавка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Во время интервью журналист заметил, что согласно декларации о доходах, в 2018 году Навка заработала в 10 раз больше Пескова. На вопрос, не чувствует ли ее муж себя «немного ущемленным в такой ситуации», спортсменка ответила, что он «счастлив, рад и доволен».
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с чего всё началось
Татьяна Навка: Четверные прыжки – это огромная нагрузка на позвоночник девочек, никто не знает, как это скажется на них с возрастом
Волею случая мы познакомились с руководством одной из сетей отелей, предложили такую идею, они заинтересовались.Фонтанка.Рувчера в 13:18
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Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.
RT на русском 13:05
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Футбол
Тренер «Эвертона» высказался о тяжелой травме Гомеша
Главный тренер "Эвертона" Марку Силва высказался о состоянии полузащитника команды Андре Гомеша, который получил травму в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэм Хотспур".
Газета.Ru 14:45
Автоспорт
Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1".
Газета.Ru 15:49
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Политика
Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия 14:20
Общество
Вступил в силу закон о «суверенном интернете»
Сегодня, 1 ноября, в России вступил в силу закон, который создает национальную систему маршрутизации интернет-трафика.
Sochi.com 01 ноября в 01:49
Футбол
«Витесс» Слуцкого терпит второе поражение подряд в Эредивизие
В матче 12-го тура Эредивизие "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого потерпел второе поражение подряд в первенстве.
Soccer.ru 08:31
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Футбол
Перед матчем против «Лейпцига» болельщики услышат немецкую классическую музыку
Во вторник, 5 ноября, перед матчем против «РБ Лейпциг» болельщики смогут послушать шедевры немецкой классической музыки.
Петербургский дневник 09:44
Футбол
«Бавария» уволила главного тренера
Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 15:10
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет
Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
WomanHit.ru 01 ноября в 05:12
Футбол
«Лестер» оказался сильнее «Кристал Пэлас», Варди забил
«Лестер» в гостях одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс 10:55
Футбол
Варданян подпишет с «Сочи» контракт на три года
Согласно сведениям источника, футболист подпишет контракт с российским клубом в январе следующего года.
Чемпионат 12:13
Наука
Заядлые курильщики выглядят старше
«Лицо курильщика» – состояние, при котором заядлые курильщики выглядят старше своих лет, – лишь одно из немногих пагубных последствий вредной привычки.
Машины и Механизмы 01 ноября в 02:32
Футбол
Широков считает Дзюбу лучшим игроком первого круга РПЛ
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал форварда «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком в первых 15 турах чемпионата России.
Матч ТВ 15:55
Политика
Трамп «совершенно уверен» в победе на следующих президентских выборах
Журналисты спросили у Трампа, уверен ли он, что одержит победу в новой президентской кампании.
Московский Комсомолец 15:50
Космос
Французы изучат влияние космоса на вина
News.ru 03:25
Общество
105 лет назад в США был выдан патент на прототип бюстгальтера
Ровно 105 лет назад, 3 ноября 1914 года, в США был выдан патент на изобретение, которое изменит жизнь женщин.
Газета.Ru 15:59
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 10:46
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
REGNUM 01 ноября в 21:23
Армия и оружие
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
РИА Новости 09:15
Общество
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском 15:15