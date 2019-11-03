Волею случая мы познакомились с руководством одной из сетей отелей, предложили такую идею, они заинтересовались.

с чего всё началось

Во время интервью журналист заметил, что согласно декларации о доходах, в 2018 году Навка заработала в 10 раз больше Пескова. На вопрос, не чувствует ли ее муж себя «немного ущемленным в такой ситуации», спортсменка ответила, что он «счастлив, рад и доволен».

Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

Армия и оружие В Турции задержали руководителя тренировочного лагеря боевиков ИГ В Турции сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя тренировочного лагеря ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в России), где проходили подготовку от 1,5 тыс. до 2 тыс. иностранных боевиков в год.

Политика Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией» Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.

Политика Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину Российский журналист Аркадий Бабченко, в последнее время живший на Украине, покинул эту страну.

Общество Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями 25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.