Общество
Lenta.ruНавка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Во время интервью журналист заметил, что согласно декларации о доходах, в 2018 году Навка заработала в 10 раз больше Пескова. На вопрос, не чувствует ли ее муж себя «немного ущемленным в такой ситуации», спортсменка ответила, что он «счастлив, рад и доволен».
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с чего всё началось
Татьяна Навка: Четверные прыжки – это огромная нагрузка на позвоночник девочек, никто не знает, как это скажется на них с возрастом
Волею случая мы познакомились с руководством одной из сетей отелей, предложили такую идею, они заинтересовались.Фонтанка.Рувчера в 13:18
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Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Авто
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Футбол
Тяжелая травма игрока «Эвертона» привела футболистов в ужас
Полузащитник ливерпульского "Эвертона" Андре Гомеш получил перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма".
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
Политика
Трамп заявил о желании встретиться с Зеленским в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад принять украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме.
Музыка
На шоу «Голос» никто не повернулся к белорусскому певцу Руслану Алехно
Футбол
Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR
Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футбол
«Хетафе» обыграл «Сельту», «Эйбар» вырвал победу у «Леганеса»
В другом матче тура «Леганес» и «Эйбар» обменялись быстрыми голами, на забитый мяч форварда «Леганеса» Юссефа Эн-Несири ответил нападающий гостей Шарлес.
Единоборства
Отец Хабиба о Масвидале: «Этого крутого парня мы с разворота роняли»
Старая школа была на ходу и Рустам Хабилов на военной базе США обыграл его .
Армия и оружие
В Турции задержали руководителя тренировочного лагеря боевиков ИГ
В Турции сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя тренировочного лагеря ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в России), где проходили подготовку от 1,5 тыс. до 2 тыс. иностранных боевиков в год.
Авто
Tesla Model S обойдет Porsche Taycan Turbo, когда обновит ПО
Именно поэтому Model S готовится к масштабному обновлению, чтобы выиграть автомобиль от Porsche уже в следующем заезде.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Общество
Бутина получила новый российский паспорт
Общество
Сильно похудевший актер Александр Семчев попал в больницу в тяжелом состоянии
Российский актер Александр Семчев госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
Власти Нью-йорка приняли законопроект, запрещающий продажу фуа-гра (печени утки или гуся) в продуктовых магазинах и ресторанах, сообщает «Газета.ру».
Общество
Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни
«Ведомости» сравнили индексы всех городов и выделили среди них лучшие и худшие российские города по качеству городской среды.
Политика
Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину
Российский журналист Аркадий Бабченко, в последнее время живший на Украине, покинул эту страну.
Кино
Эксперты пророчат новой части «Звездных войн» антирекорд в прокате
Здоровье
Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья
Метеочувствительность научно не доказана, заявила главный кардиолог Москвы Елена Васильева.
Общество
Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями
25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Армия и оружие
США хотели взять под контроль Крым и разместить там ядерное оружие – Herald Tribune
Портал American Herald Tribune рассказал, как на самом деле началась война на Украине.
Шоу-бизнес
Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной
Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.