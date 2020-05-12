Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТатьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом

Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
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Заболевших коронавирусом Навку и Пескова положили в больницу

Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка подтвердила в беседе с Daily Storm, что она, как и ее муж, заболели COVID-19. Спортсменка добавила, что они с Песковым находятся в больнице.
Daily Storm08:50

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Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом

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Навка сообщила о состоянии госпитализированного с коронавирусом Пескова

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Журналист вспомнил про «блокатор» вирусов заразившегося коронавирусом Пескова

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусом

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Нижний Новгород on-line08:53

Заболевших коронавирусом Навку и Пескова положили в больницу

Daily Storm08:50

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Ведомости08:56
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
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Белый дом ответил на вопрос о здоровье Путина

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Здоровье

В Пензе растет число тяжелых больных с коронавирусом и пневмонией

В ходе сегодняшнего совещания с губернатором Иваном Белозерцевым, главврач пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Вячеслав Космачев сообщил о том, что в корпусе медучреждения, рассчитанном на 540 мест, в настоящее время лечатся более 700 пациентов.
1pnz.ru 10:01
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Транспорт

На въездах в Москву стали останавливать только авто без пропусков

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Политика

США признали военные успехи России в Сирии

Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
РИА Новости 13:32
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Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

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Музыка

Little Big исполнит на «Евровидении» новую версию UNO

В преддверии первого онлайн-концерта «Евровидения», трансляция которого состоится уже сегодня, 12 мая, стало известно, что Little Big исполнит акустическую версию своей песни.
Наша версия 13:39
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Происшествия

Эксперты проверят поставленные в Петербург аппараты ИВЛ

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Газета.Ru 14:01
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Общество

В Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС

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Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году

Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
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В России ужесточают требования ввоза праворульных машин

В России снова делают более жесткими требования к ввозу и дальнейшей эксплуатации транспортных средств с правым рулем.
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Число буровых в США падает до исторического минимума

На прошлой неделе, по данным нефтесервисной Baker Hughes, которая отслеживает количество буровых установок с 1940 года, количество буровых в США только на четыре единицы превзошло рекордный минимум в 404 штуки, установленного в мае 2016 года.
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В Минобороны рассказали об изоляторах для призывников с COVID-19

"Алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан, на сборных пунктах субъектов Российской Федерации подготовлены специальные изоляторы", - заявил Герасимов в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".
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Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра

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Олейник не подтвердил, что его отстранили от боев UFC на полгода

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Панарин рассказал, под какую музыку настраивается на матчи

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Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
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Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
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Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
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Программа воронежского Платоновфеста лишилась 4 мероприятий

Как следует из сообщения на официальном сайте Платоновфеста, культурный форум должен пройти в столице Черноземья в срок с 13 по 27 сентября.
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Футбол

Бывший игрок «Динамо» рассказал о ситуации с коронавирусом в Словакии

Бывший словацкий футболист Мартин Якубко, поигравший в России за «Москву», «Сатурн», «Химки», «Динамо» и «Амкар», рассказал о ситуации с пандемией на своей родине.
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На ССК «Звезда» спущен на воду первый отечественный «Афрамакс»

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Глава NVIDIA к презентации 14 мая приготовил самую крупную видеокарту в мире

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Советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России. Двукратная чемпионка Белоруссии в паре с Николаем Морозовым. Заслуженный мастер спорта России.
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