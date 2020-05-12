Коронавирус
Газета.RuТатьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
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с чего всё началось
Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка подтвердила в беседе с Daily Storm, что она, как и ее муж, заболели COVID-19. Спортсменка добавила, что они с Песковым находятся в больнице.Daily Storm08:50
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Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
Политика
Белый дом ответил на вопрос о здоровье Путина
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов президентского пула Дональда Трампа о госпитализации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявил, что со здоровьем Путина «все отлично».
Рамблер 13:52
Здоровье
В Пензе растет число тяжелых больных с коронавирусом и пневмонией
В ходе сегодняшнего совещания с губернатором Иваном Белозерцевым, главврач пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Вячеслав Космачев сообщил о том, что в корпусе медучреждения, рассчитанном на 540 мест, в настоящее время лечатся более 700 пациентов.
1pnz.ru 10:01
Политика
США признали военные успехи России в Сирии
Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
РИА Новости 13:32
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Музыка
Little Big исполнит на «Евровидении» новую версию UNO
В преддверии первого онлайн-концерта «Евровидения», трансляция которого состоится уже сегодня, 12 мая, стало известно, что Little Big исполнит акустическую версию своей песни.
Наша версия 13:39
Происшествия
Эксперты проверят поставленные в Петербург аппараты ИВЛ
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что специалисты одного из производителей аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) проверят всю аналогичную технику, поставленную в Петербург за последнее время.
Газета.Ru 14:01
Общество
В Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС
Осенью 2020 года на пилотируемом корабле "Союз МС" один американский космонавт, кандидатура которого еще не определена, будет доставлен к Международной космической станции.
Российская газета 16:51
Общество
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
Армия и оружие
Пуск противотанковой ракеты «Корнет» показали в замедленной съемке
Российские военные сняли пуск ракет противотанкового комплекса "Корнет". Замедленное видео опубликовал Telegram-канал "Оборонка".
Ruposters.ru 10:29
Политика
Пражские страдания
Не все, наверное, знают, что последней европейской столицей, освобожденной советскими войсками стал вовсе не Берлин, а Прага.
Русская народная линия 11:01
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Кино
Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году
Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
NewInform 10 мая в 22:12
Авто
В России ужесточают требования ввоза праворульных машин
В России снова делают более жесткими требования к ввозу и дальнейшей эксплуатации транспортных средств с правым рулем.
SpeedMe 10 мая в 05:59
Общество
Лукашенко: в Минске значительно снизилась заболеваемость пневмонией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принимаемые в стране точечные, а не ориентированные на изоляцию, меры борьбы с коронавирусом еще раз доказали свою эффективность.
Московский Комсомолец 15:54
Экономика
«Интер РАО» проведет ток на Таймыр
Коммерсантъ 07:01
Кино
Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона
Live24 вчера в 14:47
Энергетика
Число буровых в США падает до исторического минимума
На прошлой неделе, по данным нефтесервисной Baker Hughes, которая отслеживает количество буровых установок с 1940 года, количество буровых в США только на четыре единицы превзошло рекордный минимум в 404 штуки, установленного в мае 2016 года.
OilCapital.ru 05:35
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об изоляторах для призывников с COVID-19
"Алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан, на сборных пунктах субъектов Российской Федерации подготовлены специальные изоляторы", - заявил Герасимов в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:36
Общество
Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра
Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства.
ПолитРоссия 06:54
Единоборства
Олейник не подтвердил, что его отстранили от боев UFC на полгода
Российский боец Алексей Олейник заявил, что информация о его полугодичном отстранении от боев является фейковой.
Bookmaker-ratings.ru 12:38
Хоккей
Панарин рассказал, под какую музыку настраивается на матчи
Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как настраивается на матчи.
Sport24.ru 14:35
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК 14:13
Общество
Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Культура
Программа воронежского Платоновфеста лишилась 4 мероприятий
Как следует из сообщения на официальном сайте Платоновфеста, культурный форум должен пройти в столице Черноземья в срок с 13 по 27 сентября.
Обозреватель Врн 10:39
Футбол
Бывший игрок «Динамо» рассказал о ситуации с коронавирусом в Словакии
Бывший словацкий футболист Мартин Якубко, поигравший в России за «Москву», «Сатурн», «Химки», «Динамо» и «Амкар», рассказал о ситуации с пандемией на своей родине.
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Общество
На ССК «Звезда» спущен на воду первый отечественный «Афрамакс»
Со стапеля ССК "Звезда" спущен на воду первый российский танкер типоразмера "Афрамакс", предназначенный для перевозки нефти в неограниченном районе плавания.
Sudostroenie.info 11:54
Технологии
Глава NVIDIA к презентации 14 мая приготовил самую крупную видеокарту в мире
Не остался в стороне и основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang), который в преддверии намеченной на 14 мая масштабной презентации продемонстрировал некий продукт, иронично названный «самой крупной видеокартой в мире».
3DNews 11:47